Alexis Ayala estaría en riesgo de perder la vida: “Si no va al médico, puede haber muerte”, aseguran

Alexis Ayala, reconocido actor de telenovelas y sexto finalista de La casa de los famosos México 2025, vuelve a estar en el centro de la atención. Esta vez por una preocupante predicción hecha por la vidente mexicana Gloria San, quien advirtió que el actor estaría en riesgo. ¡Te contamos todo lo que dijo la vidente!

¿Qué antecedentes de infartos ha tenido Alexis Ayala?

Fue en 2018 cuando Alexis Ayala estuvo a punto de perder la vida tras sufrir un infarto al miocardio mientras vacacionaba en su casa de Acapulco, en compañía de su entonces pareja Fernanda López y su hija Roberta. Según relató en una entrevista con Álvaro Cueva, comenzó a sentirse mal luego de un día de piscina y comida.

“Me levanté a nadar y a las dos de la tarde me empecé a sentir muy mal del estómago. Me dolía mucho el lado derecho del hombro; empecé a sudar y a vomitar. Ya no podía sostenerme en pie” Alexis Ayala

El actor narró que logró pedir ayuda por teléfono antes de desvanecerse. “El infarto es de las pocas cosas que sabes que te estás muriendo. Te llenas de un miedo indescriptible”, confesó. Tras permanecer varios días hospitalizado, sobrevivió y aseguró que esa experiencia cambió su forma de ver la vida.

Actualmente, Ayala vive bajo tratamiento médico por hipertensión arterial sistémica, una enfermedad que requiere cuidados constantes. Pese a ello, el actor decidió participar en la temporada 2025 de La casa de los famosos México.

¿Cuál fue la predicción para Alexis Ayala de la vidente Gloria San?

La vidente Gloria San lanzó una predicción que ha causado inquietud entre los seguidores del actor. Según sus cartas, la salud de Alexis Ayala atraviesa un momento delicado y urge atención médica inmediata:

“Debe cuidarse el corazón. Las cartas nos marcan que si no va pronto al médico puede haber muerte. Hablan de problemas emocionales, porque es muy enojón. De un coraje le puede dar un infarto que podría ser fatal” Gloria López Aguirre

Además, agregó:

“Hablan de problemas emocionales, porque es muy enojón. De un coraje le puede dar un infarto que podría ser fatal” Gloria López Aguirre

¿Qué otras predicciones hizo Gloria San de los exhabitantes de La casa de los famosos México 2025?

La vidente Gloria San reveló otras predicciones a TVNotas acerca de los exhabitantes de La casa de los famosos México 2025:

“‘Abelito’ piensa poner un negocio. Se va a unir con Aldo, pero aquí dice que les van a robar. Va a haber fraude. A los 2 los van a defraudar”. Además, habría infidelidades de parte de ‘Abelito’. “Él es muy enamoradizo. Le gustan mucho las mujeres jovencitas. Va a seguir con la chica que está, pero va a andar con otra persona también: Una muchacha de tez blanca, tal vez más joven que su novia. Habla de mucha alegría, muchas emociones. Vivió algo que en su vida creyó vivir y le fue muy bien. Se siente muy bien”.

De Dalilah Polanco, la vidente comparte que la comediante habría reclamado por no ganar. “El que no pensaba ganar fue el que se llevó el premio, y la que quería ganar no lo hizo. Se siente muy triste y defraudada. De hecho, hizo su reclamo. Siente que le robaron. Se tiene que cuidar mucho del estómago. Ahorita va a descansar y después regresa para trabajar. Hay un proyecto para ella. Habla de una telenovela, de cambios buenos”.

¿El amado ‘cuarto noche’ seguirá unido o se desintegrará, como la mayoría de los equipos que se han hecho en las temporadas pasadas? “Se van a ver de vez en cuando, pero juntos no van a estar. Cada quien va a agarrar su camino. Van a hacer sus cosas por separado”. También lanza una advertencia a Mariana Botas: “Debe tener cuidado con un pleito por una propiedad. Podría caer en la cárcel si no se pone lista”.

¿Quién es la vidente Gloria López Aguirre?

Gloria López Aguirre, conocida como Gloria San, nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1951 y, desde los tres años, comenzó a experimentar visiones y sensaciones que la llevaron a desarrollar una fuerte conexión espiritual. A los doce años, tras asistir a un templo espiritual, descubrió su don de clarividencia y desde entonces se ha dedicado al estudio del tarot y la adivinación.

Formada bajo la guía del reconocido astrólogo Esteban Mayo, López Aguirre utiliza principalmente el tarot Rider como herramienta para interpretar el presente y el futuro. Asegura que su don le permite conectar con el mundo espiritual y recibir mensajes de seres fallecidos para ayudar a las personas.

Además, la vidente ha colaborado con figuras del ámbito artístico, ofreciendo orientación sobre salud, suerte y protección contra energías negativas. “Si Dios nos da un don, es para ayudar”, suele decir sobre su misión.

