¿Paty Díaz demandará a Alexis Ayala por violencia? La actriz reaparece y lanza fuerte mensaje

Tras las acusaciones de Paty Díaz, actriz y ex pareja de Alexis Ayala, sobre presuntos maltratos, el actor, conocido también por ser sexto finalista de “La casa de los famosos México”, negó haberla violentado.

“Yo no mencioné a Paty Díaz; no tiene que estar nadie de mi pasado subiéndose a una ola que me pertenece a mí y es mía en el presente. Yo hablé de unas cosas que mencioné, pero nunca dije un nombre. Si alguien se siente aludido no es mi problema. Respeten mi presente, a mi esposa, a mis hijas, a mi madre y, sobre todo, a mí. El pasado se queda en el pasado. O sea, puedo tener un carácter fuerte, tú me has visto cómo toco las cosas, pero nunca maltrato. Jamás. Páremoslo ahí”, comentó ayer en la conferencia de prensa organizada por el final de La casa de los famosos México, en la que TVNotas estuvo presente.

Ahora, la actriz reaparece y lanza un contundente mensaje luego de sus declaraciones contra Ayala.

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y su exnovia, Paty Díaz?

Todo el escándalo entre Alexis Ayala y Paty Díaz comenzó hace algunas semanas. Durante una plática, el actor sostuvo que una exnovia le cambió la chapa de su casa sin autorización, lo humilló y hasta lo agredió físicamente. Aunque no mencionó nombres, señaló que la mujer en cuestión tenía un hijo de una relación anterior.

Muchos usuarios concluyeron que se refería a Paty Díaz, con quien Alexis tuvo un romance hace 20 años y tiene un hijo. A raíz de esto, la misma actriz publicó un video en el que, si bien no dijo el nombre de Alexis, resaltó que un “integrante de ‘La casa de los famosos México’ habló sobre una supuesta relación tóxica que tuvo con una ex.

Alexis Ayala y Paty Díaz fueron pareja hace veinte años. / Redes sociales

Paty Díaz acusó a Alexis Ayala de amenazas de muerte

La actriz afirmó que, en caso de que hubiera hecho referencia a ella, Alexis realmente “mintió”, pues la que sufrió violencia fue ella. Según su testimonio, el actor no solo le fue infiel, sino que también, entre otras cosas, la maltrató y la amenazó de muerte.

“Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”, manifestó.

Según explicó, tras recibir esa amenaza acudió a su abogado y procedió a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La actriz contó además episodios concretos de violencia: peleas en grabaciones, intentos de agresión en centros comerciales y entradas violentas a su camerino, situaciones en las que su hijo estuvo presente e intentó defenderla a pesar de que era menor de edad.

Alexis Ayala es acusado de violencia y amenazas por parte de Paty Díaz. / Redes sociales

¿Por qué terminó la relación de Alexis Ayala y Paty Díaz?

Paty Díaz aseguro que en la telenovela “Barrera de amor”, su ex, sin decir el nombre de Alexis Ayala; comenzó a tener una relación con una joven actriz, la cual descubrió, por lo que decidió poner fin a su relación.

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela que fue la última del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse, y ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”. Paty Díaz

Al acompañarlo en una grabación en Canadá, Paty aseguró que confirmó el engaño: “Lo alcancé de sorpresa y oh sorpresa la que me llevé, ahí confirmé muchas cosas”.

Paty Díaz, ex de Alexis Ayala / Redes sociales

Paty Díaz reaparece en redes y así reacciona a críticas por denunciar a Alexis Ayala

Tras las acusaciones que hizo sobre presuntos maltratos por parte de un ex, que sería Alexis Ayala, la actriz Paty Díaz reapareció en sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo que recibió y, al mismo tiempo, responder a quienes la descalificaron y la tacharon de oportunista por hablar.

En su publicación, Díaz expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron con mensajes solidarios.

“Les quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que estuvieron desde su corazón. Gracias, creo profundamente que el ser humano da lo que tiene en su mente y en su corazón y alma. Si tienes flores darás flores, pero si tienes basura, darás basura”.

La actriz aprovechó para invitar a la reflexión sobre cómo comunicarse; aunque no mencionó directamente los ataques recibidos, dejó claro que todos pueden expresar su opinión, pero sin recurrir a la ofensa.

“Tenemos el derecho de expresarnos, pero eso no nos da derecho a insultar ni a agredir. Tengo un lema: toma lo que te sirva y el resto deséchalo, yo tomo lo que me sirva”, comentó Paty Díaz.

Al momento, Alexis Ayala no se ha pronunciado nuevamente y Paty Díaz no ha revelado si acturá legalmente contra su ex.