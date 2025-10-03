Alexis Ayala le responde a Paty Díaz, exnovia que lo acusó de maltrato y de amenazarla de muerte

Alexis Ayala, ex de Paty Díaz y ahora exparticipante de La casa de los famosos México ha estado en el centro del huracán. No solo por coronarse con el sexto lugar del reality, sino también por la serie de acusaciones que hizo su exnovia, Paty Díaz, sobre él. Tras salir del reality, el actor le lanza una contundente respuesta, ¿lo admitió?

Alexis Ayala

¿Qué pasó entre Alexis Ayala, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’, y su exnovia, Paty Díaz?

Todo el escándalo entre Alexis Ayala y Paty Díaz comenzó hace algunas semanas. Durante una plática, el actor sostuvo que una exnovia le cambió la chapa de su casa sin autorización, lo humilló y hasta lo agredió físicamente. Aunque no mencionó nombres, señaló que la mujer en cuestión tenía un hijo de una relación anterior.

Muchos usuarios concluyeron que se refería a Paty Díaz, con quien Alexis tuvo un romance hace 20 años y tiene un hijo. A raíz de esto, la misma actriz publicó un video en el que, si bien no dijo el nombre de Alexis, resalta que un “integrante de ‘La casa de los famosos México’ habló sobre una supuesta relación tóxica que tuvo con una ex.

La actriz afirmó que, en caso de que hubiera hecho referencia a ella, Alexis realmente “mintió”, pues la que sufrió violencia fue ella. Según su testimonio, el histrión no solo le fue infiel, sino que también, entre otras cosas, la maltrató y la amenazó de muerte.

“Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”, manifestó.

Debido a que, en ese momento, él seguía dentro de ‘La casa’, se le preguntó a su esposa, Cinthia Aparicio, sobre el asunto. Aparicio simplemente le restó importancia al asunto, asegurando que el histrión daría explicaciones cuando saliera del show y afirmando que siempre ha tratado bien a las mujeres.

Paty Díaz

¿Cómo reaccionó Alexis Ayala ante las acusaciones de su ex, Paty Díaz?

En una reciente entrevista para el programa ‘Vaya, vaya’, Alexis Ayala, sexto lugar de ‘La casa de los famosos México’, fue cuestionado sobre las acusaciones de su exnovia. En respuesta, el actor afirmó no estar al tanto sobre este asunto.

Aunque no negó ni confirmó los señalamientos, resaltó que prefiere no tocar temas del pasado, pues eso le ha permitido llevar una vida sin “resentimientos”.

Alexis Ayala “Hace rato me comentaron algo, pero te voy a decir algo, para mí, lo que está atrás, se quedó atrás. Yo estoy viviendo hoy ‘La casa de los famosos’, yo tengo una vida donde veo para adelante. Mi ahora va con mi familia, con mi esposa, con mis hijas”

Y concluyó el tema diciendo: “La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés”.

Hasta el momento, Paty Díaz no ha respondido a las declaraciones de Alexis Ayala. En tanto que, desde la publicación de su testimonio, no ha tenido actividad en sus redes sociales.

¿Quién es Paty Díaz y por qué terminó con Alexis Ayala?

Paty Díaz es una actriz mexicana de 51 años. Nació el 17 de marzo de 1974 en Sonora. Empezó su carrera en los años 90 y ha participado en grandes producciones como:

La dueña

Rubí

Barrera de amor

Carita de Ángel

Salomé

Rosalinda

Luz Clarita

La Usurpadora

Su romance con Alexis Ayala inició en los años 2000. Todo parecía ir bien, pero al final se separaron en 2005. Nunca se dieron los motivos de forma oficial.

