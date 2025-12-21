‘Potro’ Caballero, tras ruptura con Fer de la Mora, hace contundente revelación, ¿infidelidad expuesta?

Lo que comenzó como un rumor, por fin se confirmó hace poco. Y es que Luis ‘Potro’ Caballero y Fer de la Mora dieron a conocer hace algunos días que se habían separado. A través de un comunicado en redes sociales, afirmaron que ahora tendrán solo una relación cordial por el bien del hijo que tienen en común.

Tras su mensaje, ‘Potro’ Caballero ofreció sus primeras declaraciones a la prensa y sorprendió a todos dejando ver que Fer podría haber sido clave en su separación, ¿infidelidad expuesta?

Ruptura de Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballero: confirman separación. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Luis ‘Potro’ Caballero y Fer de la Mora?

Desde hace varias semanas, ya se especulaba que Luis ‘Potro’ Caballero y Fer de la Mora se habían separado. Esto, después de que los fans se dieran cuenta de que ya no se seguían en redes sociales, dejaron de subir fotos juntos y ella compartía videos sobre la ausencia paterna en la crianza de un hijo.

Según fans, la ahora expareja se habría separado por alguno de estos dos motivos: una presunta infidelidad del influencer o que este supuestamente no se ocupara de su hijo. Todo se reforzó después de que la propia Fer dijera en redes sociales que “Potro ya no estaba”.

No fue hasta hace un par de días lanzaron un confirmando su separación. Afirmaron que la decisión se tomó de “mutuo acuerdo y desde el respeto”. También pidieron privacidad ante este momento tan complicado.

“Queremos compartir que, de común acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto y queremos dejar claro que no hubo terceros involucrados”, se lee.

Comunicado en el que Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballro confirmaron su ruptura. / Foto: Redes sociales

¿Fer de la Mora le habría sido infiel a Luis ‘Potro’ Caballero’?

Poco después de lanzar el comunicado, Luis ‘Potro’ Caballero fue entrevistado por el periodista Gabriel Cuevas, quien le preguntó sobre su estado anímico tras la separación. Por supuesto, el influencer dijo estar asimilando la noticia y reiteró que la decisión se tomó desde la “madurez”.

No obstante, algo que llamó la atención fue que diera a entender que el trabajo había sido parte fundamental en la ruptura. Y es que sostuvo que sus actividades laborales lo absorbían tanto que, en muchas ocasiones, no tenía tiempo libre, algo que “la otra parte no pudo entender al 100”.

“Una separación no es sencilla. Han sido también muchas horas de trabajo, muchas horas de estar aquí, muchas horas de ensayo… muchas veces la otra parte no puede llegar a entender al 100% de lo que se trata” Luis ‘Potro’ Caballero

Pese a todo, aseguró que nunca hablará mal de su expareja por los momentos bonitos que vivieron juntos, además de que tienen un hijo en común.

“Yo nunca voy a poder hablar mal de Fernanda. Es una extraordinaria mamá, es una extraordinaria mujer y estoy seguro de que esta es una nueva etapa para los dos”, señaló, resaltando que seguirá trabajando para que su hijo esté bien.

¿Cómo se conocieron Fer de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero?

Luis ‘Potro’ Caballero y Fer de la Mora se conocieron cuando ambos tenían 20 años, por familiares. En aquel entonces, ambos empezaron una relación, la cual terminó al poco tiempo.

Años después, específicamente en 2023, se reencontraron por proyectos en común y, tras convivir, se dieron una nueva oportunidad. En abril del 2024, nació su primer y único hijo. En ese momento, el influencer se dijo estar muy feliz con la paternidad.

En los meses siguientes, los creadores de contenido usaron las redes sociales para mostrar lo felices y enamorados que estaban. Con el paso del tiempo, todo cambió y en algún punto dejaron de subir contenido juntos.

