Romina Marcos y Laura Salazar se “separan” y publican emotivo mensaje ¡A meses de vivir juntas!

Romina Marcos y Laura Salazar volvieron a convertirse en tendencia luego de compartir fotos, mensajes y un video cargado de emoción que muchos interpretaron como una ruptura. Sin embargo, detrás del revuelo, la historia de amor entre la hija de Niurka y la médica tiene un giro distinto, mucho más romántico que dramático.

Romina Marcos reveló que está lista para dar un paso importante con su novia Laura Salazar. / Instagram

¿Romina Marcos y Laura Salazar se separan de verdad?

La gran pregunta que se hicieron los fans fue directa: ¿Romina Marcos y Laura Salazar se separan de forma definitiva? La respuesta es no. La llamada “separación” tiene que ver con un viaje que Laura Salazar realizará a Panamá, lo que implica que por varios días no estarán juntas físicamente.

Fue la propia Laura quien mostró su maleta lista y acompañó la imagen con una frase que desató ternura y rumores por igual:

“Hace años que no viajo sola. Ya te extraño mi amor”. Laura Salazar

El mensaje, lejos de sonar a despedida amorosa, reflejó lo difícil que le resulta estar lejos de Romina Marcos después de compartir tanto tiempo juntas y es que al parecer es la primera vez que se separan.

Laura Salazar viaja a Panamá

¿Cómo reaccionó Romina Marcos a la distancia con Laura Salazar y los rumores de ruptura?

Si algo terminó de despejar dudas fue la reacción de Romina Marcos. La también influencer no se quedó callada y respondió con un mensaje igual de emotivo que el de Laura Salazar, dejando claro que el amor sigue intacto.

“Ay amigos, no nos veremos en 8 días y ando como si fueran meses. Te amo mi amor, ya te extraño”. Romina Marcos

¿Cuánto tiempo llevan juntas Romina Marcos y Laura Salazar?

La relación entre Romina Marcos y Laura Salazar se hizo pública a finales de diciembre de 2024, cuando ambas compartieron sus primeras fotos juntas y hablaron abiertamente de su cercanía. En ese momento, Romina reveló que llevaban alrededor de un mes saliendo, Sin embargo, la doctora Laura le pidió formalmente a Romina ser su novia en febrero de 2025 el cual muchos confundieron con una pedida de matrimonio.

Desde entonces, su historia avanzó rápido. Las redes se llenaron de viajes, momentos cotidianos, rutinas compartidas y muestras de complicidad que fortalecieron su imagen como pareja estable.

Más adelante, ya a mediados de 2025, Romina Marcos y Laura Salazar confirmaron que decidieron mudarse juntas, un paso que consolidó su relación.