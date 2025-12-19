Romina Marcos muestra orgullosa su celulitis en medio de la delgadez extrema:”Esto es lo normal”

Romina Marcos, hija de Niurka, ha enfrentado diversas críticas a lo largo de su vida: desde los señalamientos por ser hija de la vedette cubana, hasta comentarios sobre su apariencia física, su estilo y, recientemente, por su relación con la doctora Laura Salazar.

Sin embargo, la cantante ha dejado claro en distintas ocasiones que, aunque las críticas llegaron a afectarla en el pasado, hoy ya no piensa darles cabida en su vida, pues hace unos años reveló que por hacer caso a los comentarios negativos en redes se estresó tanto que “somatizó” un herpes zoster en su piel.

¿Qué dijo Romina Marcos sobre sus inseguridades y cómo aprendió a aceptar su celulitis?

Ahora Romina Marcos, con un estilo desenfadado, su cabellera corta y con unos shorts y sudadera habló de las inseguridades que tenía con las celulitis al grado de ocultarla a toda costa y no poder usar ciertas prendas. Sin embargo, reveló que hoy entiende que la mayoría de las mujeres tienen celulitis en mayor o menor grado y ya no le afecta al contrario abraza su cuerpo tal y como es.

“Solo soy una chica intentando normalizar la celulitis en un momento en el que la delgadez extrema está de moda. Durante mucho tiempo, la celulitis me generó mucha inseguridad: no me gustaba cómo se veía y evitaba usar leggings y shorts. Me creí esa idea equivocada de que la celulitis era algo negativo, cuando la realidad —y tú lo sabes— es que todas las mujeres tenemos celulitis, en mayor o menor medida, pero todas la tenemos.” Romina Marcos

¿Qué mensaje envió Romina Marcos a sus fans tras mostrar su celulitis?

Romina Marcos sin filtros: invitó a dejar atrás la inseguridad y atreverse a usar la ropa que muchas veces se evita por miedo al qué dirán.

“Esta es tu señal: ponte shorts. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé, hermana? Se me enrollan, claro, porque somos piernonas y también tengo longuita, pero ya me cansé de vivir pensando en cómo se ve mi cuerpo. ¿Por qué tengo que dudar de si me veo bien? Yo solo quiero vivir. Este cuerpo y estas piernas me hacen perrear hasta el piso; estas piernotas llenas de carne son hermosas. Y si tú tienes esas piernas y te causan inseguridad, no más”.

La hija de Niurka dejó claro que aceptar el cuerpo no significa renunciar a cuidarlo. Aunque confesó que en 2026 quiere enfocarse en el ejercicio y una mejor alimentación, subrayó que cualquier cambio debe partir de la aceptación. “Esto es lo que hay y no me desagrada”, afirmó, dejando en claro que el amor propio no está peleado con el bienestar.

¿Quién es Laura Salazar, la novia de Romina Marcos?

La mujer que ha robado el corazón de Romina Marcos es Laura Salazar, una doctora, tiktoker y profesional de la medicina con una amplia carrera como sexóloga y educadora en temas de sexualidad.

Laura, de 27 años, se ha ganado el cariño y respeto de sus seguidores, superando los 6 millones en TikTok, donde comparte contenido educativo y sin prejuicios sobre salud sexual, especialmente enfocado en las mujeres.

A través de su relación con Laura, Romina Marcos ha dicho que ha encontrado no solo el amor, sino también la posibilidad de vivir un amor auténtico y libre, donde asegura que por primera vez se siente respetada y amada.

