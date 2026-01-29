¿'Potro’ Caballero se da un respiro como papá? El cantante habla tras su separación de Fer de la Mora

Tras su reciente separación de Fernanda de la Mora, Luis ‘Potro’ Caballero, exparticipante de Acapulco Shore, habló sobre el momento personal que atraviesa y la necesidad de tomarse un descanso. El cantante y creador de contenido explicó que este periodo implica hacer una pausa en distintos ámbitos de su vida, ¿incluida la dinámica cotidiana con su hijo, como parte de un proceso personal tras el fin de la relación? Te contamos los detalles.

Tras su ruptura, Potro Caballero habla de darse un espacio personal. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmaron su separación ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora?

Fer de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero confirmaron en diciembre del año pasado su separación a través de un comunicado publicado en redes sociales. Ambos señalaron que la decisión se tomó de común acuerdo, desde la madurez y el respeto, y aclararon que no hubo terceros involucrados, con lo que buscaron cerrar especulaciones sobre el fin de su relación.

En ese mismo pronunciamiento, la expareja destacó que su hijo seguirá siendo la prioridad para ambos. Subrayaron que su bienestar permanece como el eje central de sus vidas y que, pese a la separación, el compromiso como padres continúa intacto, manteniéndose como el vínculo más importante entre ellos.

Una fuente contó a TVNotas “la separación es una mezcla de situaciones acumuladas”. En ese mismo testimonio señaló que “cuando en 2023 Fernanda de la Mora estuvo en el reality Reto 4 Elementos, coincidió con el actor Salvador Zerboni, quien no la toleraba y buscó sacarla de la competencia, pero ella estaba obsesionada con él”.

“Ese mismo año estuvieron de nueva cuenta juntos en el reality Los 50 de Telemundo y en un momento de ira, Zerboni confesó a varios integrantes de ese grupo que habían tenido sus amoríos y que Fernanda supuestamente se había embarazado de él. No se supo qué pasó con el producto, si se perdió de forma natural. Nadie más tocó el tema”, dijo la fuente.

Potro Caballero revela cómo vive el proceso tras su separación de Fer de la Mora. / Foto: Redes sociales

¿'Potro’ Caballero quiere tomarse un descanso de su hijo tras su separación de Fer de la Mora?

Fruto de su relación, Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero tienen un hijo, quien ha sido mencionado por ambos como una prioridad incluso después de su separación. Tras la ruptura, el exintegrante de Acapulco shore habló sobre el momento personal que atraviesa y cómo este nuevo capítulo también implica replantear su dinámica de vida y su tiempo personal, donde también estaría incluido el tiempo que comparte con su hijo, como parte de un proceso personal.

En una reciente declaración, ‘Potro’ explicó que actualmente se encuentra enfocado en darse un espacio para él sin pensar en una relación formal ni a futuro.

Durante una entrevista con el pódcast El complot, le preguntaron: "¿Estás en una posición de la que te quieres dar un espacio para ti?”, le preguntaron a ‘Potro’, a lo que respondió que “hoy me siento en paz solo, (la paz mental) es lo más importante”, dejando claro que su atención está puesta en su bienestar emocional más que en iniciar una nueva relación.

El también creador de contenido señaló que no tiene interés en involucrarse sentimentalmente en este momento. “No me interesa tener un catálogo de ‘esta es de lunes, esta es de martes’”, dijo, al tiempo que reconoció que vivió muchos años en pareja y enfocado en la vida familiar de la que necesita un respiro: “También fueron muchos años de estar en pareja, de estar con mi hijo, también quiero dedicarme y divertirme, tener un segundo airecillo”, añadió.

La situación causó total revuelo en redes sociales, ya que la mayoría reprobó las declaraciones del también conductor. Sin embargo, Fer de la Mora no se ha pronunciado con respecto a esta polémica.

Tras separarse de Fer de la Mora, Potro Caballero comparte por qué decidió darse un espacio personal. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Fernanda de la Mora y ‘Potro’ Caballero?

La historia entre Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora se remonta a cuando ambos eran muy jóvenes y coincidieron por primera vez gracias a familiares en común. En aquel momento, el vínculo no se dio de manera inmediata, sino que fue creciendo con el tiempo, marcado por idas, vueltas y etapas distintas en la vida de cada uno, más que por un inicio contundente.

Años después, tras experiencias personales por separado, sus caminos volvieron a cruzarse en 2023 durante su participación en distintos realities de Televisa y Telemundo, lo que dio paso a una nueva etapa en su relación. Ese mismo año anunciaron que se convertirían en padres, consolidando ese reencuentro; sin embargo, la relación llegó a su fin en 2025, cerrando un capítulo que estuvo marcado por reencuentros, decisiones importantes y cambios en sus vidas.

