Luis ‘Potro’ revela si ve futuro en romance de Manelyk con ‘Caramelo’: “A ella le gusta el billete”

Luis ‘Potro’ Caballero explicó cómo vive su etapa de papá, luego de que su bebé cumplió su primer año. Le preguntamos si a él y a su pareja, Fer de la Mora, les gustaría tener otro bebé.

Además, nos platicó cómo ve ‘La casa de los famosos All-stars’.

“Estoy muy contento. Hace poco cumplió 1 año (19 de abril). Ha sido un proceso complicado, por la dormida. Sin embargo, ahora sí les puedo decir que ya conozco el amor verdadero”.

Luis Potro Caballero / FB: Luis Potro Caballero

¿Luis Caballero, ‘Potro’, volverá a ser papá pronto?

“Me voy a esperar 1 año más para el siguiente bebé. Me gustaría que se lleven 2 años y medio o 3. Creo que es lo ideal. Me encantaría que fuera una niña para tener a la parejita. Con eso diría: ‘Me corto el cable’. Aunque suene trillado, lo que Dios me mande estará perfecto. Mi mujer quiere 3 (ríe)”.

Además, señaló:

“El operarnos para ya no tener hijos se tiene que platicar en pareja y que sea algo consensuado. Sí me atrevería a operarme. Es parte de la vida sexual y de ya no traer más hijos al mundo. Lo haría para cuidar a mi pareja. Sobre todo, porque la operación sería más compleja para ella y eso me daría mucho miedo. Mejor me aviento yo”.

Luis ‘Potro’ Caballero está dispuesto a someterse a una vasectomía. / Redes sociales.

¿’Potro’ volvería a participar en ‘La casa de los famosos México’?

El presentador comentó que no volvería a entrar a ‘La casa de los famosos y nos habló del supuesto romance que hubo entre Manelyk González y ‘Caramelo’.

“‘LCDLF All-stars’ está muy aburrida. Me gusta desglosarlo en el pódcast (‘El potrero’). Me encanta verlo desde una trinchera como panelista, pero personalmente se me hace un poco aburrida. Todos están en personajes y no vemos las personalidades reales. Está bastante truqueado. Ya me da repele La casa. Ni de p3d0 volvería a entrar. A lo mejor como panelista. No quiero ser la carnada para que coronen a alguien más”.

Luis Potro Caballero estará en La casa de los famosos de México / Televisa

¿Potro reveló que Mane sólo está utilizando a ‘Caramelo’ en ‘La casa de los famosos All-stars’?

“A Mane la amo y la adoro. Desde que comenzó el dizque romance con ‘Caramelo’ sabía que lo iba a utilizar lo más que pudiera. Nunca iba a pasar nada con él. Mane tiene colmillo y un público increíble. Estoy seguro de que será de los 5 finalistas o a lo mejor gana”.

El famoso también habló de la posible relación entre Caramelo y Mane:

“‘Caramelo’ tiene buen cuerpo y es atractivo. Sin embargo, a Mane le gusta algo más. Él no es el perfil que ella busca. O sea, a Mane le gusta el billete, el lujo, todo por debajo del agua y no tan mediático. Si Mane se quiere enamorar, no lo hará en un programa de televisión”.

Manelyk González podría estar utilizando su romance con ‘Caramelo’, considera ‘Potro’. / Redes sociales.

“Ella tiene fama de que le gusta el dinero y no es mentira. Es una mujer exitosa y no necesita de alguien más. Aunque una ayudadita no se le niega a nadie (ríe). De hecho, Niurka se encargó de decirle a ‘Caramelo’ que él no es el target de Mane (ríe)”.

¿Estrategias en ‘La casa de los famosos All-stars?

Potro habló de lo que esperaba ver entre Niurka y Mane en ‘La casa de los famosos All-stars':

“Niurka me cae muy bien. Me gusta la mancuerna que tiene con Mane, pero pensé que iban a tener un poco más de roce. Uno, como espectador, pensaría eso. Hubiera estado padre que 2 p3rr4s de la farándula se dieran con todo. Han sido muy inteligentes. No sé si sean amigas de verdad. A lo mejor es estrategia”.

“Niurka me tiene bloqueado de todas las cuentas. Fue a mi programa ‘Vivalavi’ y todo estuvo increíble, pero cuando estuve en LCDLF dije algo de ella y no le gustó. No recuerdo qué mencioné. A lo mejor que es argüendera, desmadrosa y sin filtros, cosas que todo el mundo sabe. Le ofrezco una disculpa. La amo y admiro”, concluyó.

A ‘Potro’ le gusta mancuerna que Mane ha hecho con Niurka. / Redes sociales.

‘Potro’ ha destacado en reality shows

En 2012 Luis ‘Potro’ Caballero se dio a conocer como participante en el reality show ‘La academia, bicentenario’, de TV Azteca.

Alcanzó la fama en el reality ‘Acapulco shore’ (2014).

En 2019 se unió como conductor al matutino ‘Tu casa, TV’.

Lo hemos visto en algunos realities, como ‘Súper shore’, ‘All star shore’, ‘Guerreros 2020’, ‘Inseparables’ (2021), ‘La casa de los famosos’ (2022), ‘Las estrellas bailan en Hoy’, ‘Los 50’ (2023) y ‘La casa de los famosos, México’ (2024).

En 2020 lanzó a la venta su álbum discográfico ‘Eternos’, y en 2021, ‘Verdaderas intenciones’.

Tiene en pódcast llamado ‘El potrero’.

Cuenta con 3.2 millones de seguidores en Instagram, 725 mil en Facebook, 178 mil en YouTube y 750 mil en TikTok.

