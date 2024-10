Potro presume su reencuentro con Adrián Marcelo y le llueven críticas: “Par de pend...”, FOTO

Luis ‘Potro’ Caballero sorprendió en redes sociales al mostrar que se reunió con Adrián Marcelo luego de su polémica participación en ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que Potro, exintegrante del team ’Tierra’, se convirtió en el tercer eliminado del reality. Esto a decisión del público. A su salida de la competencia, el exhsore se enteró de la poca afinidad del público hacia su equipo. Por esta razón, dijo apoyar al team ‘Mar’.

No obstante, hubo un momento en el que Luis decidió dejar a un lado su apoyo al cuarto ‘Mar’ y arremetió en su contra. El famoso subrayó que la producción del programa tenía favoritismo con Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter, Mario Bezares y Briggitte Bozzo.

Luis Potro Caballero en La casa de los famosos de México / Televisa

Te puede interesar: Potro llama “personaje horripilante” a ‘Un tal Fredo’ por las declaraciones de Karime en su pódcast

Potro reitera su apoyo a Adrián Marcelo pese a su polémica participación en ‘La casa de los famosos México’

Lo anterior dejó claro que Caballero apoyó la dura estrategia de su equipo. Incluso, remarcó que, pese a las polémicas que protagonizó Adrián Marcelo en ‘La casa’, específicamente con Gala Montes y Arath de la Torre, él lo considera como su amigo.

“Yo tuve una buena relación con él. Era mi compa, va a seguir siendo mi compa… A mí me cae a toda mad… sí tiene muchos desaciertos de las cosas que platica o cómo dirige porque es muy ácido”, dijo Potro en una entrevista con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin.

Por su parte, Adrián Marcelo no habló acerca de la amistad que construyó con Potro y si esta traspasaría la pantalla, luego de que “apoyó al team ‘Mar’”, antes de que decidiera desertar de la competencia por su fuerte pleito con Gala Montes.

No te pierdas: Luis ‘Potro’ Caballero confiesa que Adrián Marcelo será su amigo pese a su fatídico paso por LCDLFMX

Potro Caballero presume su reencuentro con Adrián Marcelo

Tras estas controversias, la mañana de este miércoles 30 de octubre, Potro sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se reencontró con su excompañero de cuarto, Adrián Marcelo.

Parece ser que no hubo rencillas entre ellos y su relación de amistad sí prevaleció después del reality de Televisa, tanto que Adrián lo invitó a jugar padel.

Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México / IG: @adrianmarcelo10

En la foto se puede ver a ambos muy sonrientes y abrazados después de su partida, la cual compartirán en los próximos capítulos de ‘Radar’, canal de YouTube del regiomontano.

“Hoy nos tocó echar la reta con nuestro amigo Potro” Adrián Marcelo

No te pierdas: Adrián Marcelo vuele a dedicar polémico mensaje a Gala Montes: “Siguen cayendo las caretas”

Usuarios critican a Potro por su reunión con Adrián Marcelo

Como era natural, las redes sociales no tardaron en reaccionar. La mayoría de usuarios criticaron al exshore por su “amistad” con el regio. Sin embargo, hubo quienes celebraron la unión de ambas personalidades.

“Cada quien se junta con su cada cual”, “Los dos igualitos jajaja”, “Que mal que Instagram aún no tiene el botón de … me divierte”, “Dios los crea y ellos se juntan…”, “Cuando se junta el hambre con la necesidad…par de pndj…”, “Pudimos haber tenido el mejor reality de la historia pero México no le entendió”, “No sé por qué siento que en esta foto todo bien, que se pertenecen, que van bien juntos, que vibran similar. No sé por qué”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Adrián Marcelo y Luis ‘Potro’ Caballero no se han pronunciado a las críticas en redes sociales. No obstante, Adrián subrayó que habrá video junto a su “compadre” en ‘Radar’.

Así lo publicó Potro Caballero: