Luis ‘Potro’ Caballero confiesa que Adrián Marcelo será su amigo pese a su fatídico paso por LCDLFMX

Han pasado varios días desde la salida de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México, por la puerta de atrás y sin despedirse, tras una participación plagada de comentarios violentos y agresiones verbales especialmente contra las mujeres, que culminó con una fuerte discusión con Gala Montes. Por ello, el nombre del influencer, que justificaba sus acciones como “humor negro”, sigue siendo tema de conversación en redes sociales.

Luego de ser captado saliendo de la casa, el creador de contenido se ha mantenido en silencio. Dejó plantada una conferencia de medios que le habían organizado el miércoles en la tarde para que diera la cara y a TVNotas una fuente cercana a la producción nos contó que Marcelo ya estaba en Monterrey.

Además, su gran amigo Iván Fematt ‘la Mole’ publicó una foto junto a Adrián Marcelo, mostrando que sus amigos siguen con él a pesar de las polémicas que protagonizó dentro del reality show.

Hace unas horas, la cuenta de Instagram de Adrián Marcelo reposteó una imagen que su hermano publicó, lo que indica que el influencer ya está retomando sus actividades. En la imagen se le puede ver jugando pádel (deporte similar al tenis). No obstante, el influencer aún no ha dado declaraciones sobre lo sucedido.

Ve: La casa de los famosos México: Giro inesperado en el robo de salvación ¿quién ganó?

Luis ‘Potro’ Caballero asegura que la amistad con Adrián Marcelo seguirá

Luis ‘Potro’ Caballero, exintegrante de Acapulco shore y reciente participante de La casa de los famosos México, dejó claro que su amistad con Adrián Marcelo sigue vigente, a pesar de las circunstancias.

En una entrevista con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, Potro habló sobre su experiencia junto al controversial influencer, con quien compartió cuarto durante su participación en el reality. Ambos formaban parte del equipo “Tierra”, lo que los llevó a convivir estrechamente.

Sin embargo, la amistad se puso en pausa cuando Luis Caballero fue eliminado de La casa de los famosos México, convirtiéndose en el tercer expulsado del programa. A pesar de su salida, Potro dejó en claro que su relación con Adrián Marcelo no se ha visto afectada.

Durante la entrevista, Potro no dudó en expresar su opinión sobre el carácter de Adrián, reconociendo tanto sus virtudes como sus desaciertos: “A mí se me hace un go… maquiavélico, pero se me hace que lo juega bien”, señaló el exreality.

Lee: ¿Briggitte Bozzo extraña a Adrián Marcelo? La actriz lloró por el regio y le envió un emotivo mensaje

Luis Potro Caballero

No obstante, también criticó una de las polémicas declaraciones de Marcelo dentro del programa: “Ahí sí estoy en contra de él cuando dijo ‘una mujer menos que maltratar’. Eso es muy fuerte”, comentó, refiriéndose al comentario que hizo el influencer el domingo cuando salió Gomita, su compañera del cuarto ‘Tierra’.

Recordemos que, eso no fue lo único que dijo el regiomontano. Entre otros comentarios durante su controversial participación en LCDLFMX, Adrián Marcelo se burló de la muerte del hijo de Shanik; denigró a varios de sus compañeras y compañeros, como a Arath de la Torre a quien agredió con temas económicos; puso en duda los problemas de salud mental de Gala y alegó que la actriz conseguía trabajos porque su mamá la llevaba a antros de niña, y de Briggitte llegó a decir que se había imaginado una escena en la que arrojaba aceite caliente a las mujeres del cuarto ‘Mar’ y pateaba a la venezolana en las costillas. Todo esto, bajo la justificación de la ironía, los comentarios ácidos y el humor negro.

Tras su último encontronazo con Gala varios anunciantes, esa misma madrugada, informaron que dejarían el reality pues la violencia es contraria a los valores corporativos y TelevisaUnivision coincidió en que no tolera la violencia psicológica ni de género y que las acciones de algunos participantes del show en vivo no siempre representan los principios de la empresa.

Pese a todo lo anterior ‘Potro’ continuó: “Yo tuve una buena relación con él. Era mi compa, va a seguir siendo mi compa”, y destacó que, aunque no siempre está de acuerdo con las opiniones de Marcelo, sigue valorando su amistad.

Finalmente, Caballero reconoció que Adrián Marcelo es una persona “muy inteligente”, aunque criticó la manera en la que a veces dirige sus comentarios. “A mí me cae a toda mad… sí tiene muchos desaciertos de las cosas que platica o cómo dirige porque es muy ácido”, concluyó.

Te puede interesar: Ricardo Margaleff defiende el humor de Adrián Marcelo, pide un alto al hate