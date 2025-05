Potro revela que pleito de hace 11 años, en primera temporada de ‘Acapulco shore’, le sigue tumbando contratos

Luis ‘Potro’ Caballero causó revuelo en las redes sociales en días recientes luego de que confesara, a través de su podcast, que una fuerte controversia que se televisó en la primera temporada de ‘Acapulco Shore’, reality que lo lanzó a la fama, le sigue cobrando intereses muy caros, pues ha perdido hasta contratos laborales.

Luis Caballero saltó a la fama gracias a ‘Acapulco Shore’ pero también ha participado en otros programas. / Redes sociales.

¿Quién es Luis Caballero ‘Potro’?

Luis Caballero, conocido como ‘Potro', es una personalidad de la televisión mexicana, principalmente reconocido por su participación en reality shows. Se hizo famoso tras aparecer en el programa “Acapulco Shore”, una adaptación mexicana del reality estadounidense ‘Jersey Shore’, transmitido por MTV Latinoamérica.

En el programa, Potro destacó por su estilo extrovertido, su carácter fiestero y sus frecuentes conflictos con otros integrantes del elenco.

Además de ‘Acapulco shore’, Potro ha participado en otros realities como:



‘La Venganza de los Ex’

‘Resistiré'

‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

‘La Casa de los Famosos México’

También ha incursionado en la música y en redes sociales, donde mantiene una presencia activa.

Luis Caballero también ha incursionado en la música y en redes sociales, donde mantiene una presencia activa. / Redes sociales.

¿Cuál es el pleito de la primera temporada de ‘Acapulco Shore’ que ha dejado sin trabajos a Potro?

En la primera temporada, Caballero, que en aquel año todavía no era apodado como ‘Potro’ tomó de más y terminó peleándose a gritos con Talía, otra de las habitantes más polémicas de la primera temporada.

Además, en aquel fuerte encontronazo, el influencer empujó a Talía mientras la insultaba diciéndole cosas como: “Tú cállate pinch3 n3gr4, cállate criad4”, “Vete al cuarto de servicio” y de hecho, sus compañeros fueron quienes intervinieron para calmarlo.

Aunque el exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ confesó que años después se disculpó con su compañera y ahora son buenos amigos, tal parece que los interesados en colaborar con él suelen echarse para atrás cuando llegan a las polémicas imágenes transmitidas por MTV en 2014.

Talía y Potro protagonizaron una fuerte polémica hace 11 años. / Redes sociales.

¿Qué dijo Potro sobre las repercusiones que ha tenido el pleito con Talía a 11 años de la primera temporada de ‘Acapulco Shore’?

En una reciente entrevista, Luis Caballero aseguró que se arrepiente de aquel incidente no sólo por la evolución que ha tenido como persona, sino también porque ha pagado un alto precio por ser un joven impulsivo y agresivo en el pasado.

“Le dije cosas hirientes, la gente se acuerda de lo que le grité, pero no se acuerda que a los diez minutos le fui a pedir perdón, la invité a mi podcast y le ofrecí una disculpa. Es un clip que me ha costado mucho, a la fecha me ha tumbado chamba, en septiembre pasado se cumplieron diez años. Fui a prueba de audición en ‘Mentiras’, me quedé, hice prueba de vestuario y de repente me hablan y me dicen que recibieron comentarios negativos en la página y sacaron los clips”, reveló en una reciente entrevista con el youtuber Diego Ruzarin.