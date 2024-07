Potro se niega a dormir con Shanik en LCDLFMX y ella le recuerda su pasado: “Te echaste a todo AcaShore”

La gala del pasado martes 23 de julio en ‘La casa de los famosos México’ estuvo llena de sentimientos encontrados, esto luego que ‘la Jefa’ les propusiera a los famosos quitarles un desafío que tenían que cumplir.

Recordemos que Karime Pindter y ‘Potro’ entraron juntos en la alfombra naranja de ‘La casa de los famosos México’, donde Diego de Erice les presentó un reto: ingresar al reality show sin maletas, o de lo contrario, todos se quedarían sin papel higiénico.

Tras una difícil deliberación, ambos decidieron quedarse una semana sin sus pertenencias para no perjudicar a sus compañeros del reality.

Shanik Berman y Potro Caballero tuvieron fuerte pelea en La casa de los famosos México / YT: Canal 5

La Jefa les pone un nuevo reto a ‘Potro’ y Karime Pindter para recuperar sus maletas

La Jefa propuso que Shanik Berman y ‘Potro’ durmieran juntos, con la finalidad que Karime y él pudieran obtener sus maletas de vuelta. Al escuchar la propuesta, el exintegrante de ‘Acapulco shore’ se negó rotundamente a hacerlo y se le vio visiblemente molesto.

Karime le comentó que no tenía por qué haber ningún problema, ya que ambos podían dormir en el mismo sitio y eso no significaba que tuvieran que llevar la situación a otro nivel.

Shanik hace explotar a Luis ‘Potro’ Caballero por comentarios sobre su pasado

A pesar que ‘Potro’ no estaba de acuerdo, Karime continuó con el desafío, pero los ánimos subieron de tono entre Luis Caballero y Shanik Berman, debido a los comentarios que ella lanzó hacia su compañero.

“O sea, yo no me voy a meter en la cama con una señora casada”, expresó Luis Caballero.

Tras lo dicho por ‘Potro’, Shanik mencionó: “Ay, ya lo has hecho”. El conductor dejó claro que no iba a cumplir el reto: “Shanik, no voy a caer en este tipo de cosas, perdón. Yo no lo voy a hacer, ya”.

Shanik no se quedó callada y mencionó: “Ahora resulta que es fresa. Él se echó a todo ‘Acapulco shore’”. A lo que respondió ‘Potro’, molesto: “Pero, ¿eso qué? No tiene nada que ver, señora, perdón”.

Varios habitantes de la casa como Mariana Echeverría, Mario Bezares, Arath De la Torre y Adrián Marcelo apoyaron la postura de ‘Potro’. Debido a que tendría que dormir con Berman en una cama individual, lo cual tampoco deja espacio para tener una barrera entre ambos.

Gomita calma los ánimos entre Shanik y ‘Potro’ Caballero

Tras ver la discusión entre Shanik y ‘Potro’, ‘la Jefa’ decidió cambiar el desafío para que todos estuvieran conformes. ‘Potro’ tenía que dormir con ‘Jorgito trapito’, réplica del esposo de la periodista.

Mientras que Karime subiría con Shanik a la suite del líder con Sabine Moussier para dormir todas ahí y poder recuperar sus maletas. Los tres aceptaron esta nueva propuesta, pero la cosa no terminó ahí, ya que al salir del confesionario, Shanik continuó atacando a ‘Potro’.

“Porque resulta que se aventó a todo Acapulco shore y ahora resulta que está muy persignado. Bueno, hay que rezarle, ‘San Potro’. Ay, pero es broma, ¡hombre!”, expresó Berman.

‘Potro’, a pesar de querer mantenerse calmado, le respondió: “Yo no sé si es broma o ya es acá… porque ya lo dijo tres veces. Si la primera no pegó, no tiene por qué decirlo dos, tres, cuatro, hasta que alguien se ría. No es chistoso y ya, lo que está diciendo usted”.

Shanik se volvió a defender asegurando que desde que entraron a la casa, ‘Potro’ se la pasa burlándose de ella: “Él se burla de mí todo el día y todo el mundo se ríe”.

Gomita intervino para que no discutieran más e imitando la voz de ‘la Jefa’ dijo: “Habitantes, no peleen”, lo que paró el momento tenso entre Shanik y ‘Potro’ por el momento. ¿Tendrán más desacuerdos?