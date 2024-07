Integrante de LCDLFM confiesa que se contagió de una ETS

El inicio de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ ¡está llena de confesiones! Los famosos se están olvidando de las cámaras y están demostrando ser ellos mismos.

Apenas pasó el segundo día y ya se han vivido muchas emociones. Por la noche algunos se han sincerado más y esta vez tuvieron una picante conversación.

Mariana Echeverría, Adrián Marcelo, Gomita, Potro y Ricardo Peralta estaban hablando de educación sexual y las infecciones de transmisión sexual, resolviendo dudas y abriéndose a contar todo sobre el tema.

La Casa de los Famosos México ha sido uno de los programas más vistos de la televisión mexicana / Facebook: La Casa de los Famosos México

Gomita habla del VPH

Entonces la influencer reveló el duro momento en el que se dio cuenta que era portadora del VPH (virus del papiloma humano).

Según Gomita, su entonces novio quien era su pareja formal le fue infiel aunque ella creía que ambos eran exclusivos. El hombre la dejó sola y ella por pena no le dijo a nadie de su gente cercana, por lo que tuvo que hacerse cargo del tratamiento a solas con todas las dificultades que eso conlleva.

Aunque el VPH no se cura, la influencer contó que se sometió a un tratamiento láser para retirar las verrugas. “Fue muy doloroso”, dijo. Sus compañeros por su parte se mostraron sorprendidos de que la famosa se haya animado a compartir estos detalles, pero aseguraron que es importante tener información sobre estos temas porque nadie está exento de sufrir algo similar.

Gomita expresó que tras sufrir esta ITS, tuvo depresión por la culpa y vergüenza que sentía de padecerla. “Me espanté mucho. Me dio mucha vergüenza y no quise contárselo ni a mi mamá”, agregó mientas recibía el apoyo de sus compañeros al contarlo.

Además, la influencer dijo que tuvo que hablar con la sexóloga Silvia Olmedo por lo que le ocurrió y ésta le dio mucha información sobre el VPH.

