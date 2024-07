Kristal Silva se ausenta de ‘Venga la alegría’: ¿Cuándo regresará?

Esta semana, la ausencia de Kristal Silva, una de las conductoras más queridas de ‘Venga la alegría’, no ha pasado desapercibida.

Desde el lunes, los televidentes se preguntan por qué la exreina de belleza no ha estado presente en la transmisión del matutino.

El programa arrancó la semana con Luz Elena González, Sergio Sepúlveda, Patricio Borghetti, ‘Capi’ Pérez, Tabata Jalil, Jimena Longoria, Enrique Mayagoitia y Ricardo Casares, pero sin Kristal Silva, quien se ha ganado el cariño de su público y sin duda es de las conductoras más queridas por el público de ‘VLA’ que no siempre ha apoyado los cambios del matutino.

Kristal Silva está de vacaciones en Japón. / Instagram: @kristalsilva_

Kristal Silva se toma una pausa de ‘Venga la alegría’ y se va a vivir un sueño junto a su esposo

La incertidumbre de los fans se disipó rápidamente al saber que la conductora solo estará ausente por una semana. ¿La razón? ¡Está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Japón junto a su esposo, Luis Ángel Garza!

Kristal Silva disfruta en Japón con su esposo. / Instagram: @kristalsilva_

“Nos vamos a Japón”, compartió Kristal Silva en un video de TikTok que documentó su llegada al país asiático. Su vuelo aterrizó en Narita, Japón, y desde entonces, la famosa ha estado compartiendo con sus seguidores los increíbles momentos de su viaje. Entre las experiencias destacadas, Kristal visitó el Mercado Nishiky en Kioto, donde degustó unos camarones y shots de sake, además de visitar varios santuarios.

La guapa conductora ha inundado sus redes sociales con post e historias sobre sus vacaciones junto a su esposo. En varias imágenes, ha mostrado los maravillosos lugares que han visitado y ha expresado lo mucho que le está gustando el país. “Día 1 y ya nos enamoramos de este país”, escribió en un post de Instagram, en el que posa en el santuario Yasaka Jinja.

Fans reaccionan a las vacaciones de Kristal Silva

Los seguidores de Kristal no tardaron en mostrarle su apoyo y buenos deseos.

“Disfruta tus tan merecidas vacaciones, te vamos a extrañar mi Kris, pero que te diviertas. No te olvides traerme mi llavero de Japón”, comentó uno de sus fans. Otro escribió: “Se te extraña en VLA, pero bien merecidas vacaciones que te mereces”. La curiosidad y el cariño de sus seguidores se hacen notar: “¿Te fuiste de vacaciones por eso no estuviste ayer en VLA? Si es así, dime cuántos días para no ver el programa”.

Sin duda, Kristal Silva se está tomando un descanso y pronto estará de vuelta en ‘Venga la alegría’ para seguir iluminando las mañanas de sus fieles seguidores.

