Michelle González revela abusos de dos famosos: De una persona de Holywood y del ‘Potro’ Caballero

Ser víctima de abusos ha hecho a la actriz Michelle González una mujer más fuerte y que no se queda callada. Recientemente manifestó que hace algunos años sufrió un abuso por parte de una persona relacionada con el medio artístico cuando vivía en Los Ángeles.

Michelle González / Especial

¿Quién abusó de Michelle Gónzalez en Los Ángeles?

En ese momento no quiso dar muchos detalles: “He sufrido violencia de género. Para mí es muy importante, como figura pública, poder ser una voz de estos temas y dar esos mensajes, para dejar de normalizar tantas conductas con las que crecemos. Venimos de mamás y abuelas que pasaron violencia. No tuvieron esa educación. Sus mamás no hablaron con ellas de esos temas y pues lo repiten. Yo siento que soy un eslabón en mi familia. Cargo esa bandera, porque sé que está en mí tomar decisiones diferentes para ya no pasarlas a mis hijos”.

Cuando me gradué del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) me fui a vivir a Los Ángeles. Antes de regresarme, sufrí este abuso por parte de una persona de la industria. “Realmente fue un abuso de poder. Es de esas personas que te hacen pensar que te van a ayudar. También hubo mucha manipulación psicológica. Estás en un espacio donde tú crees que estás seguro, porque te cree hacen eso. Es ese tipo de historias en las que te dicen: '¿Por qué te quedaste?’. Es porque no sabías. Esa persona te representaba seguridad y amistad entre comillas. Estás tan manipulada psicológicamente que piensas que está bien y que es normal, aunque no lo sea”.

Fue al valiente decirnos cómo fue el abuso: “También fue sexual. Lo sigo trabajando. Han sido muchos años de terapia, de sanación, de entender que todo lo que me pasó es parte de mi historia y hoy es mi testimonio, y que era exactamente lo que me tenía que suceder. He contado con una red de apoyo. Muchos años después se lo pude decir a mi familia, cuando eliminé las carencias e inseguridades. No soy víctima. Soy victoriosa”.

En enero del 2024 Michelle González se presentó en el pódcast de Potro / Archivo TVNotas, Instagram @CantadisiMo.tv y @theweeknd

¿Qué pasó entre Michelle González y Potro Caballero? Ella lo señala de abuso de poder

Michelle vivió una fuerte polémica el año pasado cuando, en una entrevista que le dio al ‘Potro’ Caballero para su pódcast, dijo que tuvo un encuentro sexual con el cantante The Weeknd, a quien había conocido en un ascensor de Las Vegas, pero que había vivido la peor decepción del mundo, porque le olían muy mal sus partes íntimas. Esto le trajo una gran cantidad de comentarios negativos a la actriz, por lo que considera que el ‘Potro’ abusó de su confianza al no editar esa parte de su programa.

“Fueron muchas cosas las que pasaron en esa entrevista, comenzando por el abuso de poder. Me refiero a eso porque tú abusaste de un acuerdo que tú y yo tenemos y que no respetaste. Por otro lado, no me siento orgullosa de lo que dije. Reconozco que fue un error. Hablé de la privacidad de alguien. No tenía por qué haberlo dicho de esa manera y en ese espacio. La gente omitió eso. Se enfocó en: ‘Pero cómo tú, negra, prieta, india...’. Entonces, ahí también tienes otro aspecto. No se enfocan en la gravedad de lo que yo hice y reconozco, sino que me atacan solo por sus carencias, porque piensan que una mujer morena nunca podría estar en esos espacios. Sí he estado en esos espacios con personas de esa altura Particularmente dentro de toda esa controversia tan turbia, es lo que más podría destacar”.

“Yo reconozco que fui a un espacio donde hoy en día no iría. Hoy tengo claro qué quiero, cuál es mi mensaje y ese no es un espacio donde lo voy a poder hacer. En ese momento estaba en una frecuencia de carencia. Quería tener espacios y que la gente me conociera a mí. Cuando esta persona (el ‘Potro’) se me presenta, yo no tengo discernimiento, y voy y me presto. No me lo he vuelto a encontrar. Jamás volvería a ir y, por supuesto que no me ofreció una disculpa tras eso”.

Sobre si espera una disculpa dijo:

“Realmente su disculpa no me valida. Entonces a este punto da exactamente igual”. Además, señaló que, gracias a Dios, la gente de The Weeknd nunca la buscó tras este comentario.

“Para él honestamente yo fui una de las 120 mil que pasaron. Si llegó a ver algo, quizás por todo el revuelo que se hizo por TikTok, debía haber dicho: '¿Y esta? Ni idea’. Y si me hubieran buscado, yo de plano le hubiera dicho Sorry”, concluyó.

El cantante y compositor no ha pronunciado sobre lo dicho por Michelle / Archivo TVNotas, Instagram @CantadisiMo.tv y @theweeknd

¿Cuál es la trayectoria de Michelle Gónzalez?

Tras estudiar en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), se fue a vivir a Los Ángeles, donde incursionó en el cine independiente de Hollywood con la película The Boatman (2015).

A su regreso a México destacó en telenovelas como: La candidata , Papá a toda madre , Imperio de mentiras , Vencer el miedo y Golpe de suerte , entre otras.

En teatro ha participado en obras como: Libre, No apagues la luz y Barataria .

Actualmente se encuentra en la grabación de la telenovela Papás por siempre , que se transmitirá por Las estrellas en octubre próximo.

