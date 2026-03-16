José Ángel Bichir sale del hospital acompañado por su padre, Odiseo Bichir, tras caída; esto dijo: VIDEO

El presunto intento de suicidio de José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir, causó gran impacto entre internautas y figuras del medio artístico. Tras varios días internado en un hospital tratando sus lesiones y heridas, José fue dado de alta y TVNotas captó el momento en el que, acompañado por su padre, era trasladado en un vehículo.

¡Preocupación por José Ángel Bichir! Reportan que intentó suicidarse y fue llevado al hospital. / Redes sociales

¿Cómo fue la caída de José Ángel Bichir?

Según la información recabada a lo largo de estos días, el actor José Ángel Bichir habría intentado atentar contra su vida en un inmueble situado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

A este reporte inicial también se sumó el periodista Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta en la red social X compartió una imagen en la que se aprecia al actor mexicano recostado en el suelo. La publicación estuvo acompañada del siguiente mensaje: “ Se arroja del tercer piso el actor José Ángel Bichir. Así lo halló una vecina en su terraza” , relató.

Horas más tarde, la madre del actor apareció y ante los medios contó que su hijo no estaba borracho o algo similar, negando las versiones que circulaban en redes: “ Ni estaba borracho ni nada por el estilo, estaba en mi casa. Está bien, tiene una fractura de nariz y de su boca, pero él está muy fuerte y va a estar bien ”, dijo su madre.

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José Ángel Bichir sale del hospital / Francisco Mancera

¿Qué dijo el actor José Ángel Bichir a su salida del hospital?

A mediodía de este lunes 16 de marzo, TVNotas pudo captar la salida del hospital de José Ángel Bichir. Acompañado de su padre, el actor habló poco con la prensa, pero fue cuestionado sobre lo que seguiría para él en su vida, tras este episodio.

A José Ángel se le preguntó si seguiría con algún tipo de terapia, a lo que respondió: “ Sí, simplemente sí ”.

Sin ahondar en más detalles, el actor fue ayudado por su padre, Odiseo Bichir, a subir a una camioneta que lo trasladó presuntamente a su cada.

Al momento Odiseo no ha hablado más sobre el tema, pero se espera que en posteriores días se revele lo que pasará con su hijo.

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