Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian: ¡Así reaccionó la actriz al anuncio oficial! “El mejor comienzo”

El actor mexicano Alexis Ayala anunció recientemente su divorcio de Cinthia Aparicio. La noticia llegó tras días de especulaciones y rumores que señalaban una ruptura entre ambos. Después del anuncio, la actriz sorprendió al público con una polémica reacción en redes. ¿Qué compartió?

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian? / Mezcalent

¿Cómo anunciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio su divorcio?

El actor Alexis Ayala anunció su divorcio de Cinthia Aparicio en una revista de circulación nacional, donde reveló que la decisión fue tomada por la actriz, confirmado los rumores que circulaban en redes sociales:

Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

La relación entre ambos había sido una de las más comentadas dentro del medio, no solo por su historia de amor, sino también por la diferencia de edad de 28 años.

Sin embargo, lejos de los escándalos, la pareja siempre se mostró sólida ante el público, compartiendo momentos de su vida cotidiana y viajes recientes que habían vivido. ¿Qué habrá pasado?

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¿Qué dijo Cinthia Aparicio sobre su divorcio de Alexis Ayala?

El anuncio fue hecho por Alexis Ayala, con quien Cinthia Aparicio estuvo casada por casi tres años, pues su boda civil fue en junio de 2023, mientras que por la iglesia tuvo como fecha noviembre de ese mismo año.

Tras la noticia, Cinthia Aparicio compartió la mañana de este jueves 30 de abril en sus historias de Instagram, una imagen que decía lo siguiente:

Aunque la actriz no hace referencia directa a su divorcio de Alexis Ayala, muchos tomaron esta imagen como indirecta a esta nueva etapa de su vida.

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Cinthia Aparicio habla tras divorcio de Alexis Ayala / IG: cinthiaparicio

¿Cómo se conocieron Cinthia Aparicio y Alexis Ayala?

La historia entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comenzó en 2021, cuando coincidieron en las grabaciones de la telenovela Si nos dejan. Lo que inició como una relación profesional pronto se transformó en un romance que captó la atención del público.

Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su relación y decidió dar el siguiente paso con el matrimonio en 2023. Durante su tiempo juntos, compartieron múltiples momentos en redes sociales, donde se les veía felices y enamorados.

Durante la participación de Alexis en La casa de los famosos México, Cinthia fungió como principal animadora del actor, visitándolo dentro del reality y estando presente en las galas.

Incluso recientemente habían realizado un viaje a Alaska, del cual publicaron imágenes y videos.

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