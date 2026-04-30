Alexis Ayala se divorcia de Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio: “Ella tomó la decisión”

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se consolidaron como una de las parejas más queridas del medio artístico. Por ello, la confirmación de su divorcio ha dado mucho de qué hablar. Fue el propio actor quien confirmó la noticia mediante un medio de circulación nacional. Te contamos todos los detalles.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Mezcalent

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¿Cuándo fue la boda entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron en 2021, durante el rodaje de la telenovela ‘Si nos dejan’. De acuerdo con declaraciones del propio actor, su compañera le llamó mucho la atención, ya que le parecía muy linda.

Se reencontraron meses después, cuando él hizo una fiesta para celebrar el fin de las grabaciones del melodrama. En el festejo, pudieron convivir más, siendo allí donde empezó a florecer el amor entre ellos.

En 2023 se casaron por el civil y posteriormente por la iglesia. Aunque su unión fue muy celebrada, también recibieron críticas, ya que ella es 28 años menor que él. Mientras que Alexis tiene 60 años, ella tiene 33.

En diversas ocasiones, han dejado claro que no les importa la diferencia en su edad, ya que son muy felices juntos. Durante una entrevista, el actor confesó que solo ella fue capaz de convencerlo de casarse por la iglesia.

“Cinthia me dice que soy el cliché del actor de los 90: estoy tatuado, me he casado muchas veces, pasé por excesos, tengo arracadas que ya no uso, ya no me deja... Pero nunca me había casado por la iglesia, por ella lo hice, en la Basílica de Guadalupe. Fue maravilloso”, manifestó.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Mezcalent

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Esto dijo Alexis Ayala sobre su divorcio de Cinthia Aparicio

En los últimos meses, algunos internautas han especulado que Alexis Ayala y Cinthia Aparicio podrían estar lidiando con una crisis matrimonial. Y es que muchos han notado que no han posteado nada juntos en redes sociales, así como tampoco se les ha visto públicamente.

Si bien hace unos días mencionó que no se habían visto en casi un año por cuestiones laborales, pero que todo estaba bien, ahora confirma que ya está en proceso de divorcio. En entrevista para un medio de circulación nacional, manifestó que ella fue quien tomó la decisión.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien” Alexis Ayala

No quiso dar muchos detalles sobre la separación. Sin embargo, dejó claro que Aparicio seguirá siendo una persona muy importante en su vida y siempre le deseará todo lo mejor. También indicó que no se cierra a volver a encontrar el amor en el futuro.

“Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor. Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes. Hay que tenerle mucho respeto al amor, y el amor que he tenido con Cinthia, es muy grande e importante”, apuntó.

¿Qué ha dicho Cinthia Aparicio sobre su divorcio de Alexis Ayala?

Hasta el momento, Cinthia Aparicio no ha comentado nada sobre su divorcio de Alexis Ayala. Las últimas declaraciones que hizo la actriz sobre su relación datan de hace un mes. En aquel entonces, ella mencionó que su pronto exesposo no se ponía celoso cuando le tocaba hacer alguna escena íntima en alguna novela.

La actriz indicó que Alexis, más allá de enojarse, entendía que era parte de su trabajo y siempre la motivaba a dar todo de sí en cada melodrama. También mencionó que no habían podido verse mucho por cuestiones de trabajo, pero que siempre estaban en comunicación constante.

“Lo importante es que los dos estamos trabajando y el ir a grabar a unas locaciones que se ven de ensueño. Y cuando tenía unos días libres, corría y lo veía, él también fue a verme; es el equipo, siempre hay que trabajar en equipo y lo hicimos muy bien. Ninguno quitándole el sueño al otro”, resaltó.

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