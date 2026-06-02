Cynthia Klitbo responde tajante sobre la diferencia de edad con su novio, ¿le tira a Alexis Ayala? “Juicios”

Cynthia Klitbo está en el centro de la conversación desde que salió a la luz que comenzó una relación con un hombre menor tras asegurar que no quería estar con jóvenes. Ante las constantes preguntas sobre la edad, la actriz respondió tajante y hasta mencionó a Alexis Ayala. ¿Le tiró por su divorcio?

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Cynthia Klitbo tiene una relación con alguien más joven. / Mezcalent, Canva

¿Quién es el novio de Cynthia Klitbo y cuántos años tiene?

Después de que Cynthia Klitbo hablara de su supuesta obsesión con los hombres, fue vista junto a su pareja en una alfombra roja; en ese entonces, dejó claro que prefería mantener su relación fuera del ojo público y solo se limitó a decir que es fotógrafo y director.

Luis Rodríguez, como se identifica a la nueva pareja de la actriz, acaparó la atención de los medios desde su primera aparición pública, debido a la diferencia de edad que existe entre la pareja.

En un encuentro con TVNotas, Luis Rodríguez confesó: “Tengo 30 años y estoy preparando mi ópera prima"; posteriormente, una fuente cercana a la actriz recordó las palabras que anteriormente habría dicho Klitbo:

“Cynthia tiene 59, y aunque ya hasta presumió al novio en redes, le da vergüenza hablar de la diferencia de edad entre ellos, ya que le lleva 29 años. Ella ha llegado a decir que ¡podría ser su hijo!”. Fuente cercana a la actriz

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¿Qué dijo la actriz sobre la diferencia de edad en las relaciones?

Ante las declaraciones que generó la nueva relación de Cynthia Klitbo, la intérprete de melodramas se pronunció al respecto. Fiel a su estilo, aseguró vivir en una sociedad patriarcal, pues esa clase de cuestionamientos no ocurren cuando un hombre sale con alguien más joven.

“Yo la verdad es que me cae muy gordo esto. En una sociedad tan patriarcal, los juicios, porque haber, nadie preguntó nada cuando Alexis Ayala estaba casado con alguien más joven. Alexis es mi compadre, pero tampoco dicen nada cuando Juan Ferrara anda con alguien”. Cynthia Klitbo

Por su parte, la hija de Cynthia Klitbo también se pronunció sobre la nueva relación de su mamá; la joven aseguró que apoya completamente a la actriz, pues antes de ser su mamá es mujer, y tiene derecho de disfrutar de vida.

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¡Un nuevo amor!❤️🤭 Cynthia Klitbo lamenta que los juicios cuando una mujer madura tiene una nueva pareja sigan siendo tema de conversación: “Nadie le dijo nada a Alexis Ayala porque estaba sado con una mujer más joven”. 👉🏻 @maxwoodside en #TodoParaLaMujer pic.twitter.com/g3segS8xQw — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 1, 2026

¿Por qué Cynthia Klitbo mencionó a Alexis Ayala al hablar de la diferencia de edad con su novio?

Cynthia Klitbo mencionó el nombre del actor debido a la relación que sostuvo con la actriz Cinthia Aparicio por casi cinco años; sin embargo, Alexis Ayala confirmó hace unas semanas que estaba en proceso de divorcio.

La edad entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fue uno de los temas más sonados durante su historia de amor, pues entre ellos existe una diferencia de 27 años. Mientras el actor tiene 60, ella solo 33.

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