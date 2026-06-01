Hija de Cynthia Klitbo reacciona al nuevo romance de su mamá, ¿lo desaprueba? “Muy falso” VIDEO

Cynthia Klitbo está en medio de la polémica desde que se destapó que tiene un romance con una persona más joven, a pesar de que juraba que no quería novios más chicos que ella. Una fuente reveló a TVNotas que la actriz también ha comenzado a recomendar su trabajo, pues es fotógrafo.

Lee: Cynthia Klitbo desata polémica tras decir que se sintió “ultrajada” en estudio médico; redes reaccionan: VIDEO

Cynthia Klitbo tiene uan relación con alguien más joven. / IG: laklitbocynthia

¿Qué se sabe sobre el nuevo novio de Cynthia Klitbo?

Después de que Cynthia Klitbo habló de su supuesta adicción a los hombres, fue vista en una galería con su nuevo novio Luis Rodríguez, de quien solo se limitó a decir que es fotógrafo y director.

Pese a que la actriz de “Teresa” no ha dado mayores detalles de su relación, una fuente reveló a TVNotas que, aunque Klitbo se ha mostrado contenta con su nueva pareja en redes, siente vergüenza al hablar sobre la diferencia de edad.

“Cynthia tiene 59, y aunque ya hasta presumió al novio en redes, le da vergüenza hablar de la diferencia de edad entre ellos, ya que le lleva 29 años. Ella ha llegado a decir que ¡podría ser su hijo!”. Fuente a TVNotas.

Además, también recordó que la actriz aseguró semanas atrás que no le interesaba tener un romance con alguien más joven y tampoco estaba de acuerdo con la idea de que usen a las personas como trampolín; sin embargo, ya lo está recomendando.

“Ella siempre ha ayudado a sus galanes, y aunque él se está intentando abrir paso por sí solo, ella ya lo está intentando recomendar con sus amigos, para conseguirle más oportunidades”, detalló la fuente.

Lee: Cynthia Klitbo, tras rumores de reconciliación con Francisco Gattorno, revela nuevo romance: ¿Con quién?

Lo que se sabe del nuevo romance de Cynthia Klitbo. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de la hija de Cinthya Klitbo al nuevo romance de su mamá?

En un encuentro con la prensa, retomado por Elisa Beristain, la hija de Cynthia Klitbo se sinceró sobre su sentir ahora que su mamá tiene una relación con una persona más joven que ella.

“Pues está muy feliz, la verdad. Es un buen chavo, yo ya lo conocí, entonces apoyo al cien la relación. Mi mamá está muy feliz, y tiene una muy buena pareja y estoy muy feliz por ella, y espero que todo el mundo la apoye”. Hija de Cinthya Klitbo

Asimismo, la joven señaló que en ocasiones las críticas suelen estar presentes porque se les olvida que antes de ser mamás también son mujeres: “Siento que hay veces que hay esa confusión de que cuando una mujer es madre, ya no es mujer, y eso es algo muy falso”. De esa forma, dejó claro que apoya completamente la nueva relación de su mamá y espera que el público haga lo mismo.

Lee: Cynthia Klitbo revela que fue diagnosticada con enfermedad incurable: “Me tuve que despedir”

¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de Cynthia Klitbo?

Antes de su actual relación, Cinthya Klitbo compartió historias con diversas personalidades; algunas fueron confirmadas y otras no, pero dentro de sus romances más destacados se encuentran:



1987: Jorge Antolín.

1995-1997: Francisco Gattorno.

2003-2005: Rolando Tirado.

2005-2007: Rubén Lira, papá de su hija.

2012-2016: David Gerstein.

2021: Rey grupero.

2021: Juan Vidal.

2024: Gibrán Bazán.

No te pierdas: Natasha Duperyrón habría superado a Cynthia Klitbo en esta escena del remake de ‘El privilegio de amar’