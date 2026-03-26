Cynthia Klitbo desata polémica tras decir que se sintió “ultrajada” en estudio médico; redes reaccionan: VIDEO

La actriz Cynthia Klitbo se colocó en el centro de la conversación digital luego de compartir en sus redes sociales una experiencia personal durante un procedimiento médico que, según relató, la hizo sentirse vulnerable. A través de historias, la intérprete explicó que acudió a realizarse estudios de rutina, situación que derivó en incomodidad por la presencia de más de una persona durante el proceso.

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Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia. Esto es lo que se conoce sobre su estado de salud y las causas del susto. / Foto: Redes sociales

¿Qué fue lo que dijo Cynthia Klitbo sobre su experiencia en el Papanicolaou?

Mediante sus redes sociales, Cynthia Klitbo compartió un video en el que relató lo sucedido. En su mensaje, explicó que acudió a realizarse estudios clínicos que calificó como incómodos, y expresó su molestia por la presencia de dos personas durante el procedimiento.

“Fíjense que me acabo de ir a hacer estos estúpidos análisis que odio, que es el papanicolau y la mastografía… Y entonces resulta que me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los de papanicolau” Cynthia Klitbo

La actriz cuestionó si era correcto lo que estaba ocurriendo o si debía retirarse del lugar, al considerar que no fue informada previamente sobre la dinámica del procedimiento.

“Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero deberían preguntar” Cynthia Klitbo

Asimismo, describió el procedimiento como una experiencia que la hizo sentirse expuesta físicamente, señalando que este tipo de estudios ya son, por sí mismos, invasivos.

“Como mujer se siente uno expuesta… Quiero saber si estoy mal o me regreso” Cynthia Klitbo

En la parte final de su testimonio, la actriz manifestó el impacto emocional que le generó la situación:

“En este momento tengo ganas de llorar, me siento ultrajada porque en ningún momento me preguntaron si yo quería ser un conejillo de indias... ¿Qué opinan? porque yo me siento viol...” Cynthia Klitbo

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Cynthia Klitbo / Capturas de pantalla

¿Por qué Cynthia Klitbo fue criticada por denunciar malos tratos durante el Papanicolau?

Tras difundirse su testimonio, Pablo Chagra retomó los comentarios que comenzaron a circular en distintas plataformas, donde usuarios reaccionaron tanto al contenido como al lenguaje utilizado por la actriz. Algunos comentarios cuestionaron su percepción sobre el procedimiento y la presencia de personal médico adicional.

Entre las respuestas que se viralizaron, según Pablo Chagra:



“Si no les gusta, no se haga nada y listo”, escribió un usuario.

“Son dos personas para seguridad del paciente… siempre está su asistente”.

“Uno es el médico y otro es el asistente… tiene razón, deberían de preguntar si pueden estar presentes”.

Además, parte de las críticas se centraron en la manera en la que Klitbo se refirió al estudio, al llamarlo “estúpido”, considerando que se trata de un procedimiento clave para la detección o prevención de enfermedades.

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¿Qué es el papanicolaou, procedimiento al que se sometió Cynthia Klitbo y puede haber más de una persona en este estudio?

Según la Organización Panamericana de la Salud, el Papanicolaou (PAP) es un estudio ginecológico preventivo cuyo objetivo principal es detectar de manera temprana lesiones en el cuello del útero que podrían convertirse en cáncer cervicouterino.

El PAP es un examen simple, rápido y generalmente indoloro que permite analizar células del cuello uterino.El procedimiento se realiza así:



La paciente se coloca en posición ginecológica.

Un profesional de salud (médico o personal capacitado) introduce un espéculo para visualizar el cuello del útero.

Con una espátula o cepillo, se toman muestras de células.

Estas células se envían a laboratorio para detectar posibles alteraciones.

De acuerdo con especialistas, el estudio suele durar alrededor de 10 a 15 minutos.

Según lo dicho por la OPS, el objetivo del Papanicolaou es:



Detectar lesiones premalignas.

Identificar cambios celulares antes de que se conviertan en cáncer.

Permitir un tratamiento oportuno.

Por eso se considera una de las herramientas más importantes en la prevención del cáncer cervicouterino.

¿Puede haber una persona más durante el estudio y cada cuando se debe de hacer?

Sí, es posible que haya más de una persona presente, y esto puede ser completamente normal dependiendo del protocolo del lugar.

Puede ocurrir por varias razones:



Asistencia médica: un segundo profesional puede apoyar en el procedimiento.

Supervisión o formación: en clínicas u hospitales escuela puede haber personal en capacitación.

Seguridad y protocolo: en algunos casos se incluye a un testigo clínico.

Sin embargo, hay puntos importantes:



La paciente debe ser informada previamente.

Puede aceptar o rechazar la presencia de otras personas.

El procedimiento debe realizarse en un entorno privado y respetuoso.

Según recomendaciones de salud:



A partir de los 25 años.

Generalmente cada 3 años.

En casos específicos, el médico puede indicar hacerlo anualmente.