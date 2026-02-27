Cynthia Klitbo estalla y sale en defensa de Carmen Salinas ante acusaciones de presuntos rituales con niños

El nombre de Carmen Salinas se ha vuelto tendencia por una aterradora acusación.Esto, a raíz de una entrevista que Saskia Niño de Rivera le hizo a un reo que acusó a la actriz de, supuestamente, utilizar niños para rituales.

¿Qué dijo el reo sobre Carmen Salinas y presuntos rituales?

Todo comenzó cuando Saskia Niño de Rivera, a través de su pódcast ‘Penitencia’, compartió la entrevista que le hizo a Beto, un preso. El hombre mencionó que, presuntamente, llegó a trabajar con “gente de poder”, incluyendo celebridades.

Según su versión, Carmen Salinas, quien, supuestamente, le encargaba niños para supuestamente usarlos en rituales. Si bien la mayoría de los internautas desacreditó el testimonio, algunos lo han puesto en tela de juicio.

Tanto sus nietos como el periodista Gabo Cuevas, quien ha dicho haber sido muy cercano a la celebridad, han señalado que ella era “católica” y, si bien respetaba las religiones, nunca haría algo para dañar a otro ser vivo.

Especialmente su nieta, Marisol Monge, recordó que su abuela solía ser muy generosa con los niños, por lo que ha exigido que la activista dé una disculpa pública por “usar el nombre de Carmen como una estrategia para atraer más seguidores”.

¿Qué dijo la hija de Carmen Salinas de las acusaciones en el pódcast de Saskia Niño de Rivera?

En entrevista para Ventaneando, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, compartió su molestia ante todo lo que se dice de su mamá.

La hija de Carmen Salinas afirmó que todo era mentira y reiteró que la actriz era una mujer muy dedicada a su fe, por lo que sería “absurdo” que se involucrara en cosas relacionadas con la brujería.

“Estoy algo molesta porque no es posible que usen el nombre de mi madre ya estando ahora sí que con nuestro padre Dios y que hablen tanta estupidez. Hay gente que se lo ha creído. ¿Cómo pueden hablar de una estupidez de que mi mamá trabajara con bebés para hacerles rituales? Todos ustedes sabían quién es mi madre. Estamos aquí para defenderla”, comentó.

Por el momento, la hija de Carmen Salinas ya está en contacto con abogados por si fuera necesario proceder legalmente.

Familia de Carmen Salinas demandará a Saskia Niño de Rivera / Redes sociales

Cynthia Klitbo defiende a Carmen Salinas y pide que no le crean a un preso

Luego de que en el pódcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera, un reo lanzara acusaciones sin pruebas contra la actriz, ahora fue Cynthia Klitbo quien salió en su defensa y expresó su postura de manera contundente.

La actriz no ocultó que le parece absurdo los señalamientos y cuestionó la credibilidad del testimonio que circula en redes sociales. Klitbo aseguró que no puede tomarse en serio una declaración de ese hombre cuando proviene de una persona privada de la libertad y más sin pruebas.

“Si a mí una cosa de esas la dice un periodista renombrado, por ejemplo, si me lo dice Carmen Aristegui me preocupo, es de dudar; pero si la gente le va a creer a una persona que de por sí ya está o estuvo en el bote, con todo respeto —porque hay gente que está ahí y es inocente— mejor que se calle. A cómo va este manito,; si sigue así le van a meter una demanda” Cynthia Klitbo

Carmen Salinas / Redes sociales

Klitbo también recordó la cercanía que tuvo con la actriz y productora, dejando claro que su experiencia personal dista mucho de la imagen que se ha intentado construir a partir de estas versiones.

“Pero no, yo conviví y fui a muchos lugares con mi Carmen Salinas y la verdad yo a la señora la adoraba. Creo que a veces el éxito levanta mucha envidia”, añadió.

Las declaraciones de Cynthia Klitbo se suman a las de familiares y personas cercanas a Carmen Salinas, quienes han negado tajantemente los señalamientos.

