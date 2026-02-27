¿Carmen Salinas presuntamente hacía rituales con niños? Nietos de la actriz se pronuncian: “Es muy triste”

En los últimos días, el nombre de Carmen Salinas ha estado en tela de juicio después de que surgiera un testimonio que la señala de, presuntamente, hacer rituales con niños. Si bien la gran mayoría ha demeritado esto y lo ha calificado como un “chisme más”, algunos se han quedado con dudas.

En medio de todo esto, Marisol y Manuel, nietos de la actriz, dan su postura ante estos perturbadores señalamientos. Esto fue todo lo que dijeron.

Nietos de Carmen Salinas / Redes sociales

¿Por qué se dice que Camen Salinas hacía presuntamente rituales con niños?

Todo se suscitó a raíz de una entrevista expuesta en el pódcast ‘Penitenciaria’, conducido por Saskia Niño de Rivera. La activista conversó con un recluso identificado como ‘Beto’, quien, entre otras cosas, habló sobre sus presuntos nexos con el mundo artístico.

El criminal sostuvo que mucha gente “con poder”, incluyendo a Carmen Salinas habría acudido a él.

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, indicó Beto.

Algo que llamó la atención de los fanáticos es que se censuraron los nombres de las otras celebridades que, presuntamente, también habrían participado en esta clase de actividades. Tras toda la polémica, el episodio fue reeditado para eliminar esa parte.

Pese a esto, el fragmento sigue circulando en redes sociales, provocando muchas reacciones divididas; la gran mayoría se dijo indignada por la manera en la que “se estaría insultando la memoria de la celebridad”.

Carmen Salinas / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron los nietos de Carmen Salinas ante los señalamientos contra la actriz?

Durante la noche del 26 de febrero, los nietos de Carmen Salinas asistieron a un evento de Televisa. La prensa aprovechó para preguntarles sobre lo que se dice acerca de su abuela. Ambos se mostraron sumamente indignados y afirmaron que todo era una “vil mentira”.

Por su parte, Manuel Monge se le fue con todo a Saskia Niño de Rivera y la acusó de usar el nombre de la actriz para “generar rating”, una “estrategia” que considera “muy baja”. También aseguró que la celebridad siempre tendrá a alguien que la defienda.

“Creo que me parece una estrategia muy sucia de esta señora, de esta producción, de colgarse del nombre de mi abuela. Es una persona que no está con nosotros. (Sobre demandar) Hay que analizarlo con nuestro equipo de abogados a ver qué procede. Creo que es una estrategia para generar seguidores. Es muy triste que lo haga de esta manera. Que tengan que recurrir a este tipo de estrategias tan pobres y meterse con una persona que ya no se puede defender. Es muy lamentable. Es un golpe muy bajo” Manuel Monge

En tanto que Marisol Monge respaldó la postura de su hermano y contó que su abuela quería mucho a los niños, por lo que sería incapaz de lastimarlos: “Es una tontería. Mi abuela respetaba todas las religiones, pero era muy católica. Mi abuela nunca hizo nada de eso”, indicó.

Al retomar la palabra, Manuel le mandó un contundente mensaje a Saskia: “Realmente estoy consternado, decepcionado. Yo sé que así hay figuras en el medio que te tiran mie… por nada. Espero que recapacite y se enfoque en hacer contenido de calidad. Que no se metan en la vida de los demás. De un proyecto que pudo haber sido súper bonito, lo lleva hacia el morbo”, manifestó.

Para finalizar, ambos concordaron en que Saskia debería ofrecer una disculpa pública: “Sí, estaría bueno que se disculpara. Ya mi mamá tomará las medidas que quiera tomar también, que se atenga a las consecuencias. Tiene todas las de perder”, resaltó Marisol.

¿Qué ha dicho Saskia Niño de Rivera ante la posible demanda de la familia de Carmen Salinas?

Hasta el momento, Saskia Niño de Rivera no ha dado una declaración oficial ante este asunto y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus proyectos. Para muchos, esta actitud fue interpretada como una manera de decir que no le interesan las críticas.

Cabe destacar que, según el periodista Gabo Cuevas, María Plascencia Salinas, hija de Carmen Salinas, está planeando emprender acciones legales contra la activista.

