¿Saskia Niño de Rivera podría ir a la cárcel? Familia de Carmen Salinas la demandaría por polémica en entrevista

El nombre de Carmen Salinas ha estado en el ojo del huracán después de que se viralizó un testimonio que la señala, presuntamente, de hacer rituales con niños. Esto ha causado mucha controversia en redes sociales, así como indignación en la familia de la celebridad.

Y es que los allegados a Carmen ya dejaron clara su postura ante esta situación y están dispuestos a tomar medidas legales para “defender la dignidad” de la fallecida actriz. ¿Qué está pasando?

Carmen Salinas / Redes sociales y canva

¿Qué se dijo sobre Carmen Salinas en el canal de Saskia Niño de Rivera?

Hace poco, Saskia Niño de Rivera, a través de su pódcast ‘Penitenciaria’, compartió la entrevista con un presidiario identificado como ‘Beto’. Entre las cosas que contó, el hombre narró sus presuntos nexos con el mundo artístico.

Sostuvo que, presuntamente, Carmen Salinas y otras celebridades, a las cuales se les censuró el nombre, supuestamente le hacían encargos muy perturbadores.

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, expresó.

De acuerdo con medios e internautas, después de la indignación que provocó este testimonio, el episodio fue bajado del canal y reeditado para eliminar esa parte. Pese a esta acción, el fragmento se hizo viral en redes sociales, ocasionando mucha molestia por la forma en la que “se estaría faltando a la memoria de la actriz”.

Carmen Salinas / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la familia de Carmen Salinas ante la polémica entrevista de Saskia Niño de Rivera?

El periodista Gabo Cuevas, quien se dice haber sido muy cercano a Carmen Salinas, contó que se había contactado con María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, para conocer su postura ante los dichos en contra de su madre.

El comunicador leyó el mensaje que María le mandó. En dicho texto, se señala que la familia está molesta e indica que no podía hablar mucho del asunto, pues ya estaba recibiendo asesoramiento legal.

Si bien no dio mayores detalles, Cuevas afirmó que demandarían a Saskia Niño de Rivera por haber divulgado esa entrevista, sin pensar en lo mucho que “una mentira así” podría perjudicar la imagen de la celebridad.

“Saskia está en un gran problema… La familia de Carmen Salinas ya tomó una decisión. Yo estuve en comunicación con su hija; le escribí por la mañana… Escuche su respuesta, me puso: ‘Mira, chiquito, te agradezco que la hayas defendido de este tipejo, pero te comento que por ahora, no podemos decir nada por un tema legal. En cuanto pueda, serás el primero en recibir este mensaje’. A raíz de este mensaje, me queda claro que van a emprender un proceso como familia hacia la publicación que hizo Saskia sobre el contenido que presentó”. Gabo Cuevas

Y agregó: “A esta señora se le olvidó que Carmen Salinas es una marca y que los derechos de la marca los tiene su familia, su hija. Carmen fue una persona muy querida, muy protegida. En este momento, yo te puedo confirmar que sí, la familia no se va a quedar de brazos cruzados. Van a emprender un proceso”.

Hasta el momento, Saskia Niño de Rivera no se ha pronunciado ante la posible demanda en su contra. En tanto que solo ha usado sus redes sociales para promocionar su pódcast.

¿Quién es Saskia Niño de Rivera?

Saskia Niño de Rivera Cover

Actualmente tiene 37 años.

En 2013, fundó ‘Reinserta’, una organización que, entre otras cosas, ayuda a las mujeres que están en prisión.

Da conferencias acerca de la justicia y el sistema penitenciario en México.

Hace algunos años, creó su pódcast ‘Penitenciaría’, en el cual realiza entrevistas a presidarios en diversas cárceles del país.

Está casada con Mariel Duayhe. Tiene dos hijos.

