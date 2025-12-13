Muerte de Carmen Salinas: A cuatro años de su fallecimiento, familia asegura que su alma “habita” su hogar

A cuatro años de la muerte de Carmen Salinas, figura entrañable de la televisión mexicana, su recuerdo sigue vivo entre el público y, según su propia familia, también dentro de la casa donde pasó sus últimos días. Aunque este 2025 sus seres queridos no han publicado mensajes conmemorativos en redes sociales, aún resuenan las revelaciones que hicieron en el aniversario luctuoso de 2024, cuando aseguraron que el espíritu de la actriz permanecía en su hogar. ¿Cómo se hacía presente?

Carmen Salinas, aniversario luctuoso / Redes sociales

¿De qué murió Carmen Salinas el 9 de diciembre del 2021?

Carmen Salinas murió el 9 de diciembre de 2021, a los 82 años, a consecuencia de un paro cardíaco, tras varias semanas de enfrentar complicaciones de salud que mantuvieron en vilo a familiares, colegas y fanáticos.

Todo comenzó cuando la actriz se desvaneció en el baño de su casa, tras sufrir un derrame cerebral. Esto sucedió mientras se encontraba activa en la telenovela Mi fortuna es amarte. El incidente derivó en un coma del que nunca pudo recuperarse.

Durante esos días críticos, Carmen recibió atención médica constante, y su familia se mantuvo a su lado, esperando un milagro que no llegó. La noticia generó un profundo impacto en el mundo del entretenimiento mexicano, no solo por la pérdida de una actriz icónica, sino también por la repentina interrupción de proyectos y planes que aún mantenía activos.

Tal vez te interese: María Rojo suplirá a Carmen Salinas en Mi Fortuna es Amarte

Carmen Salinas y su hijo Pedro Plasencia / Captura de pantalla

¿Por qué dicen que el espíritu de Carmen Salinas aún habita en su casa?

En diciembre de 2024, durante el tercer aniversario luctuoso de Carmen Salinas, su hija María Eugenia Plascencia y una de sus nietas sorprendieron con un testimonio revelador: ambas aseguraban sentir la presencia constante de Carmen Salinas en su casa, al punto de dificultarles habitarla con tranquilidad.

La situación (relatada al programa Al rojo vivo) las llevó a buscar ayuda de un especialista en prácticas espirituales, quien utilizó la baraja española para intentar comunicarse con la actriz. El experto recorrió varias áreas del hogar, realizando lecturas de cartas en espacios clave, incluida la recámara donde Salinas solía descansar.

De acuerdo con la interpretación de aquel momento, el espíritu de la productora de Aventurera habría expresado que no pensaba abandonar el lugar porque ahí permanecían sus altares y objetos más significativos. Para la familia, esta presencia no era nueva: María Eugenia relató que, la noche anterior a la visita del esotérico, su hija sintió que alguien intentaba entrar en una habitación. Por miedo, no abrió los ojos.

Estas declaraciones generaron un fuerte impacto mediático, sumándose a las numerosas anécdotas que rodean la vida (y ahora la muerte) de Salinas, conocida también por su sensibilidad espiritual y su profundo arraigo familiar.

Lee: Carmen Salinas: Ya eligieron a la actriz que le dará vida en su bioserie ¿de quién se trata?

¿En dónde se encuentran los restos de Carmen Salinas?

Aunque la casa de Carmen Salinas ha sido centro de conversación por las experiencias sobrenaturales, el lugar donde reposan oficialmente sus restos es otro: la cripta familiar en el Panteón Español, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Personas cercanas a la familia han explicado en diversas ocasiones que Carmen Salinas deseaba descansar junto a su hijo, su madre y su querido amigo “el Chato”.

Apenas días después de su fallecimiento, su familia cumplió esa voluntad. Sus cenizas fueron depositadas en el sitio, un espacio íntimo que hoy se ha convertido en punto de visita para admiradores que buscan honrarla.

Lee: Rinden homenaje de cuerpo presente a Carmen Salinas en Monumento a la Madre