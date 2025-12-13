Muere integrante de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’, tan casi siete días después de la partida de su fundador

El mundo de la salsa se vuelve a teñir de luto. Y es que, a tan solo una semana de la muerte del pianista Rafael Ithier, se da a conocer el deceso de Luis Alberto ‘Papo’ Rosario. Ambos fueron integrantes de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’.

Luis Alberto ‘Papo’ Rosario, integrante de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’ / Redes sociales

¿De qué murió Luis Alberto ‘Papo’ Rosario, integrante de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’?

Hace algunas horas, la familia de Luis Alberto ‘Papo’ Rosario emitió un comunicado anunciando la muerte del artista. Se especifica que falleció hoy, 12 de diciembre, y que lo hizo rodeado de sus seres queridos.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio ‘Papo’ Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, se lee.

Sin mencionar las causas, agradecieron a todos sus fans por el gran amor y cariño que le dieron en vida. También pidieron que oraran tanto por su descanso eterno como por la familia, que está viviendo un momento sumamente difícil ahora.

“Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos siga llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia”, indicaron.

Hasta el momento, los parientes no han querido dar mayores declaraciones, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

¿Quién era Luis Alberto ‘Papo’ Rosario, integrante de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’?

Luis Alberto Rosario, más conocido como ‘Papo’ Rosario, fue un guitarrista y compositor. Nació el 4 de abril de 1947 en Puerto Rico. Tenía 78 años al momento de su muerte.

Estudió música desde muy joven y, en 1980, ingresó a El Gran Combo de Puerto Rico para sustituir a Mike Ramos. Permaneció en la orquesta por casi 40 años. Durante su trayectoria, se destacó por participar en la composición de canciones como:

Carbonerito

Jala jala

No me olvides

Todo bien

Regresa ya

Le dicen papá

Estás liquidao

Se había retirado de la música en 2019 por un grave problema de espalda que requirió una cirugía. Años después, fue diagnosticado con cáncer. Se sabe que está casado con una mujer llamada Enie y tiene hijos.

¿De qué murió Rafael Ithier, fundador de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’?

Rafael Ithier, fundador de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’, murió el pasado 6 de diciembre. Se desconocen las causas, pero se sabe que murió en su casa de San Juan.

En aquel entonces, Luis Alberto ‘Papo’ Rosario compartió un emotivo mensaje de despedida, recordándolo con mucho cariño y recordando un poco de su tiempo trabajando juntos.

“Don Rafa, su legado es inmenso y eterno. Su visión, musicalidad, astucia, talento, disciplina y liderazgo siempre fueron motivos de admiración y cariño. Hoy ya descansa, pero su piano, su menérito de hombros, sus letras y su influencia en nuestra cultura y en el género de la salsa vivirán por siempre en cada uno de nosotros”, dijo.

