Consuelo Duval revela la escalofriante predicción que hizo una vidente sobre la muerte de su madre

La actriz Consuelo Duval contó en “Netas Divinas” cómo vivió la muerte de su madre, Consuelo Vidal, cuando tenía apenas dos años y revela que, meses antes de la partida de su madre, un vidente le hizo a su padre una estremecedora predicción.

¿De qué murió Consuelo Vidal, la mamá de Consuelo Duval?

La madre de Consuelo Duval murió a causa de septicemia, derivada de un diagnóstico médico fallido. Según Consuelo su madre entró por al hospital por una apendicitis,pero por una negligencia médica murió poco después.

“Los médicos fallaron en su diagnóstico y le arrancaron la vida. No me puedo imaginar la angustia que sintió al saber que iba a dejar a sus cuatro hijos y la más chiquita (yo) de 2 años”, compartió la actriz.

¿Por qué el papá de Consuelo Duval le ocultó la muerte de su mamá por varios días?

En otra emisión del programa “Netas divinas”, Consuelo Duval relató que su padre, José Antonio Dussauge, decidió no contarle a sus otros hijos de inmediato sobre la muerte de su mamá. Quiso protegerlos del dolor y esperar hasta sentirse preparado para darles la noticia, evitando que vieran a su madre en su lecho de muerte y en funeral.

“Cuando mi mamá murió mi papá no les dijo ni siquiera los llevo al hospital, ni al velorio, ni a nada, hasta muchos días después los subió el coche y les dio la noticia”, dijo Consuelo Duval.

Consuelo Duval reve que una vidente predijo la muerte de su madre Chelo Duval / Facebook: Netas divinas

¿Qué predicción hizo una vidente sobre la muerte de la mamá de Consuelo Duval?

Otro aspecto sorprendente de esta historia es la predicción que un vidente hizo al papá de Consuelo Duval aproximadamente seis meses antes del fallecimiento de Consuelo Vidal.

El objetivo de la consulta era buscar orientación y claridad familiar, sin imaginar que recibiría un mensaje tan impactante. Consuelo compartió cómo el vidente le reveló a su padre algo inesperado:

“Pepe, te veo con tus hijos, pero no veo a ‘Chelo’ (la mamá de la actriz), y te veo con tus hijos rodeado hasta viejito, pero no veo a ‘Chelo’’, comentó Consuelo.

Seis meses después, la advertencia se cumplió. Duval reflexionó sobre lo ocurrido y el impacto que tuvo en su familia, señalando que su padre decidió no volver a involucrarse en lecturas de futuro. Para la actriz, esta experiencia reforzó la importancia de vivir el presente:

“El futuro pertenece a Dios y a tus actos”, afirmó por lo cual prefiere no consultar este tipo de ayudas.

¿Quién fue Consuelo Vidal, mamá de Consuelo Duval?

Consuelo Vidal mejor conocida como Chelo Vidal fue una cantante de bolero y tango.

Trabajó en la XEW de Ciudad de México y fue pionera en radio y televisión mexicana.

En 1951 participó en la película La tienda de la esquina, interpretando el bolero “Irremediablemente sola”.

De 1952 a 1955 fue intérprete exclusiva del célebre compositor Agustín Lara, realizando giras internacionales por Latinoamérica.

Grabó discos con sellos importantes como RCA Víctor (“La noche es larga”, 1954) y Orfeón (“Mensaje al corazón”, 1957), además de un álbum de Lara en los años 60.

Estuvo casada con el cantante José Antonio Dussauge Ortiz (José Antonio Duval).

Tuvo cuatro hijos: José Luis, Lourdes, Alfredo y Consuelo Duval, reconocida actriz y comediante.

Falleció el 31 de enero de 1970 en Ciudad de México, poco antes de cumplir 41 años.

