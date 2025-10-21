Alicia Villarreal vuelve a mar pero viene dolor y decepción, destapan bajeza que le hará Cibad Hernández

La vidente Gloria San compartió a TVNotas sus predicciones sobre varios famosos, una de ellas Alicia Villarreal, quien recientemente presumió su romance con Cibad Hernández.

A través de redes sociales, Alicia Villarreal anunció que la comenzarían a ver más seguido con Cibad, ya que estaban conociéndose en un plano romántico. Incluso, presumió una foto con un tatuaje que se realizó con él.

Aunque dejó claro que está viendo cómo fluyen las cosas entre ella y el influencer, admitió estar muy ilusionada y feliz por haber reencontrado el amor tras su divorcio.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo. Ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo. Amo demasiado”, escribió.

Mira: ¿Alicia Villarreal cansada de ser difamada? La cantante lanza advertencia a los que hablen mal de ella

Alicia Villarreal confirma relación con Cibad / Redes sociales, canva e IG: lavillarrealmx

¿Qué predicción lanzó la vidente Gloria San a Alicia Villarreal sobre su romance con Cibad Hernández?

Tras la mediática ruptura con Cruz “N”, Alicia Villarreal ahora presume felicidad con su nuevo novio, Cibad Hernández, pero la cantante no encontrará estabilidad emocional con él. “No va a durar mucho con su nueva pareja. Van a tener muchos problemas. El tarot dice que ella es muy posesiva y celosa. Él la va a engañar. No habla de una pareja formal por el momento. No hay firmeza. Habla de una doble relación de sus parejas hacia ella. No hay amor, solo pasión y desengaño”.

Según las cartas, expone Gloria San, un trabajo de brujería antiguo le impide tener relaciones duraderas. “Hace tiempo tuvo problemas con una mujer que no la ha dejado en paz o que le hace cosas de magia negra, para que no tenga éxito en el amor ni estabilidad económica. Por eso siempre vive con celos y pleitos. Se deprime con mucha facilidad y entonces empieza a pelear con sus parejas. Se hace ideas en la cabeza de que la engañan. Alicia tiene dinero y es muy de compartir con ellos. Por eso la buscan. Después ya no les da y hay problemas”.

“Tiene muchos dolores de cabeza, pesadez, desgana, y pleitos en sus relaciones amorosas y con sus hijos. Siempre quiere mandar. Quiere hacer lo que ella quiere y que todos la obedezcan. Tiene voz de mando”.

Mira: Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez tras llamarla “quinceañera” por su noviazgo con Cibad Hernández

Francisco Cantú, quie asegura fue novio de Alicia Villarreal asegura que ella sabía que Cibad Hernández es bisexual. / Redes sociales

¿Qué terrible predicción lanzó la vidente Gloria San para Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

De su hija Melenie Carmona, la tarotista predice que, si bien despuntará en el mundo de la música, podría quedar embarazada y sufrir complicaciones. “A lo mejor no tiene a su hijo por problemas de salud: Un embarazo no logrado. Se va un tiempo de su casa, pero después se regresa otra vez a vivir con Alicia para estar unidas. De hecho, van a hacer una canción o un disco juntas. La hija va a empezar a despegar en el ambiente artístico”.

En el pleito con Cruz Martínez, el tarot predice que Alicia ganará: “Ella ganará el juicio, pero él no irá a la cárcel como ella quiere”.

Mira: Arturo Carmona revela: ¿El agresor de su hija Melenie sigue cerca de Alicia Villarreal?: “Es inaúdito”

Alicia Villarreal y Melenie Carmona / IG: @lavillarrealmx / @meleniecarmona

¿Quién es Cibad Hernández, la nueva pareja de Alicia Villarreal tras divorciarse de Cruz ‘N’?

Cibad Hernández es un influencer de origen mexicano que nació el 14 de diciembre de 1982 en Sinaloa.

Aunque estudió Derecho, su vocación siempre fue el arte y, desde hace algunos años, comenzó a desempeñarse como influencer. Tan solo en TikTok, más de 4 millones de seguidores, mientras que en Instagram rebasa el millón.

Suele subir contenido sobre valores y empoderamiento, principalmente enfocado a las mujeres. Estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos, donde se desarrolló como locutor y productor. Volvió a su país para desempeñarse como gerente en una televisora de Veracruz. Se sabe que tiene dos hijos.

Mira: ¿No supera a Alicia Villarreal? Arturo Carmona canta y baila ‘Te aprovechas’ en fiesta del 15 de septiembre

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Quién es la vidente Gloria San que lanzó predicción de Alicia Villarreal?

Gloria López Aguirre, nacida el 11 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México, mostró desde niña habilidades especiales para percibir premoniciones y visiones, que se intensificaron con los años. A los doce, un encuentro espiritual le permitió descubrir su don y conectar con el mundo espiritual.

Con el tiempo, estudió tarot y clarividencia bajo la guía de Esteban Mayo, convirtiéndose en una de las adivinas más destacadas de su comunidad. Utiliza principalmente el tarot Rider y recibe mensajes de espíritus, incluyendo personas fallecidas. A lo largo de su carrera, ha predicho acontecimientos importantes y asesora a personas del ámbito artístico y político, ayudando también a superar brujerías, mala suerte y problemas personales.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .