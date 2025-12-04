Alicia Villarreal responde a Melenie Carmona, su hija, tras revelar por qué la dejó de seguir: “No sé fingir”

La polémica que envuelve a Alicia Villarreal y a su hija Melenie Carmona parece apenas comenzar, y es que luego de que se hiciera público a la joven “dejara de seguir” a su madre en redes sociales, la propia Melenie fue quien reveló sus razones, y ante esto... ¿cómo reaccionó “la Güerita consentida”? Esto dijo y publicó en redes sociales.

Alicia Villarreal y Melenie Carmona / Redes sociales

¿Por qué Melenie Carmona ya no sigue a su madre, Alicia Villarreal, en redes sociales?

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, fue quien dio la explicación en una transmisión en vivo, donde confesó que su silencio respondía a motivos personales. Además, explicó que este año decidió distanciarse de aquellos a quienes considera que la traicionaron, aunque no mencionó a quiénes se refería.

“ Que porque es la familia hay que perdonar cosas, y no. Este año decidí mandar a todos a chin... a su madre, porque mucha familia tanto a mí como a mis hermanos nos dio la espalda. Es algo que jamás se va a olvidar ”, dijo Melenie.

La hija de Alicia Villarreal destacó que muchas personas desconocen los acontecimientos que han sucedido dentro de su familia:

Me considero comprensiva y empática, y he entendido muchas situaciones que quizá algún día se enteren del porqué reacciono así a este tipo de cosas. Dirían: ‘La morra tiene razón’. Melenie Carmona

Alicia Villarreal y Melenie Carmona / Redes sociales y canva

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal al “unfollow” de Melenie Carmona en redes sociales?

Las recientes declaraciones de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, en donde señaló tener un cariño por Cruz ‘N’ (quien fungió como un padre para ella), pero asegura que todo el tema del divorcio y la demanda, claramente le afecta:

“ Yo conocí a Cruz cuando tenía dos años de edad; él prácticamente me crio y lo considero mi familia. Claro que mi papá no me faltó, estuvo ahí siempre, lo he dicho, pero con quien conviví 24/7 fue con Cruz (...) Mi r elación más importante familiar ahora es con mis hermanos ”, dijo Melenie.

Frente a esta tormenta mediática, Alicia Villarreal se presentó en los juzgados para ratificar su demanda en contra de Francisco Cantú, cantante que ha dicho en reiteradas ocasiones haber sido pareja de ella.

En ese momento, fue cuestionada sobre la decisión de Melenie Carmona sobre dejar de seguirla, y ella solo contestó:

Yo se lo pedí hace meses. Alicia Villarreal

Pero el asunto no paró ahí, y es que Alicia Villarreal compartió en sus historias, un mensaje acompañado de una “semblanza”, el cual no fue explícitamente dedicado a Melenie, pero que muchos lo tomaron como una indirecta:

Tal vez si fuera una persona interesada me iría mejor, pero no sé fingir: no abrazo si no quiero, no sonrío si no me agradas, no doy tiempo si no te quiero. Alicia Villarreal, vía redes sociales.

La declaración no ha sido confirmada o desmentida por Melenie, pero deja establecida una presunta razón por la que la joven decidió dar un paso al costado en redes sociales.

¿De qué acusa Alicia Villarreal al cantante Francisco Cantú, también conocido como “Sixto”?

La cantante mexicana Alicia Villarreal ha decidido iniciar acciones legales contra Francisco Cantú, quien anteriormente había atacado públicamente a la hija fallecida de Dulce (Romina Mircoli) y que ahora ha generado nuevas polémicas al difundir supuestos relatos falsos en los que afirma haber mantenido una relación sentimental con la intérprete.

Ante el incremento de estas afirmaciones, Villarreal pidió el respaldo de la abogada Mariel Colón (reconocida por representar a Emma Coronel, esposa de “el Chapo” Guzmán) para que se encargue de su defensa legal. En una conversación con el periodista Javier Ceriani, Colón explicó que Cantú ha asistido en diversas ocasiones a conciertos de la artista en Estados Unidos, situación que ha causado preocupación tanto en la cantante como en su equipo.

La inquietud aumentó después de que Cantú fuera visto recientemente en un show en San Francisco, intensificando la tensión entre ambas partes. Según Colón, aunque Cantú llevaba tiempo asegurando públicamente que tenía una relación con Villarreal, inicialmente se optó por no responder. Sin embargo, la situación empeoró cuando él continuó difundiendo comentarios infundados.

Con la demanda por difamación, Alicia Villarreal busca no solo detener estas declaraciones, sino también obtener una orden de protección en California para garantizar su seguridad, de acuerdo con los primeros informes.

