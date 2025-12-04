Fátima Bosch, Miss Universo 2025, es investigada por policía de Tailandia, tras demanda de Nawat Itsaragrisil

La controversia que rodea el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sumó este jueves un nuevo capítulo, luego de que la Policía de Tailandia confirmara que abrió una investigación formal contra la mexicana. Esto, tras la denuncia que fue presentada por Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés, director nacional del certamen en ese país y propietario del concurso Miss Grand International (MGI). ¡Te contamos qué sucedió exactamente!

Tras el triunfo de Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil y la Miss Universo se encontraron y se tomaron de la mano / Captura de pantalla

¿Por qué Nawat Itsaragrisil interpuso una demanda contra Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025?

Semanas después de la final de Miss Universo 2025, donde Fátima Bosch obtuvo la corona, Nawat Itsaragrisil interpuso en Tailandia una denuncia penal en su contra, señalando que la modelo habría dañado su nombre y prestigio mediante declaraciones difamatorias.

En el comunicado oficial se afirma que Bosch distorsionó los hechos al presentarlos ante la prensa y que, aun después de conocer la versión completa del incidente, no ofreció disculpas al empresario. De acuerdo con Miss Grand International Public Company Limited, el episodio derivó en una “tormenta mediática” que la mexicana habría aprovechado para justificarse y, eventualmente, alzarse con el título de Miss Universo.

Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas. Comunicado Miss Universe Thailand

Asimismo, el documento exhorta a los medios de comunicación a evitar la difusión de información inexacta relacionada con el caso, advirtiendo que replicar datos falsos podría implicar responsabilidades legales por posible complicidad en actos de difamación.

“ Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas ”, agrega el comunicado.

Nawat Itsaragrisil presenta denuncia contra Fátima Bosch y demandaría / FB: Miss Universe Thailand, redes sociales y canva

¿Policía de Tailandia está investigando actualmente a Fátima Bosch?

La comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok, informó que el proceso ya está en marcha y que se encuentran recopilando pruebas adicionales para determinar si las declaraciones realizadas por Fátima Bosch, durante una transmisión en vivo del certamen de Miss Universo 2025, constituyen un delito conforme a la legislación tailandesa.

El caso será remitido a la Fiscalía debido a que la reina de belleza reside actualmente en el extranjero y se encuentra en Estados Unidos como parte de su gira mediática.

Hasta ahora, no se ha establecido contacto con Fátima Bosch, quien se encuentra fuera del país. Sin embargo, la apertura de una investigación formal implica que la mexicana podría enfrentar implicaciones legales si la Fiscalía decide proceder penalmente o solicitar su comparecencia.

La legislación tailandesa contempla sanciones significativas por difamación, lo que añade un matiz de gravedad al caso. Aunque no es común que las autoridades avancen este tipo de denuncias contra perfiles internacionales, la repercusión mediática y el alcance global del certamen podrían influir en el seguimiento del proceso.

Fátima Bosch es investigada por la policía tailandesa / Redes sociales y canva

¿Cómo reaccionó Fátima Bosch a la demanda de Nawat Itsaragrisil por difamación?

Aunque la demanda se ha convertido en uno de los temas centrales tras su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha optado por no pronunciarse de manera directa sobre el proceso legal. Durante su reaparición pública en Nueva York, en una misa en honor a la Virgen de Guadalupe celebrada en la Catedral de San Patricio, la mexicana reiteró que no renunciará a su título y que no permitirá que las críticas minimicen su esfuerzo.

En una entrevista para Hoy Día, Bosch defendió la legitimidad de su victoria frente a los rumores que circulan en redes sociales. También habló del impacto emocional que han tenido los comentarios dirigidos a ella y a su familia, especialmente aquellos que intentan desacreditarla o poner en duda su proceso.

En Good Morning America explicó igualmente por qué decidió referirse al incidente inicial. Sostuvo que respondió al supuesto trato recibido porque su dignidad valía más que cualquier premio. Desde entonces, aunque evita comentar directamente el avance de la denuncia en su contra, mantiene firme su versión de lo sucedido en Bangkok.

Por supuesto que no, yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. (...) No tienes por qué renunciar porque tú trabajaste por eso. Fátima Bosch

¿Hasta dónde llegará esto?

