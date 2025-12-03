Lupita Jones rompe el silencio y revela si hubo “bloqueos” en Miss Universo tras la coronación de Fátima Bosch

En una conferencia de prensa, Lupita Jones habló sin rodeos sobre el escándalo que envuelve a Miss Universo 2025 y se deslindó tajantemente de las decisiones y el manejo de la organización internacional. La directora de Mexicana Universal pidió al público y a los medios “no meter a todos en el mismo saco” y marcó distancia de los procesos que actualmente se cuestionan en la franquicia mundial.

Te puede interesar: ¡Alarma por Miss Jamaica 2025! Gabrielle Henry sigue en terapia intensiva ¿Cuál es su estado de salud?

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch / IG

¿Qué dijo Lupita Jones sobre los “bloqueos” desde Miss Universo 2025?

Durante la conferencia en la que estuvo presente TVNotas, Lupita Jones, actriz mexicana, confirmó que en los últimos años sí detectó obstáculos que complicaron negociaciones y procesos para México. Según lo que explicó, notó una “cadena de influencias” que habría afectado la relación profesional con Miss Universo y afirmó que existían intenciones de bloquearla.

Jones recordó los videos filtrados de altos directivos donde, según relató, se hacían comentarios que la aludían directamente. En esos materiales, afirmó que escuchó expresiones relacionadas con “desaparecer a Medicina Interna” y que “nadie se iba a acordar del doctor Jones”, lo que interpretó como señales de que existía intención de cerrarle espacios.

Sobre Raúl Rocha, dijo que no tiene ninguna relación personal y que nunca ha intercambiado palabra con él. También contó que en 2022 saludó brevemente a Anne JKN durante Miss Universo en Nueva Orleans, pero que no hubo más contacto. Añadió que la forma en que ambos actuaron respecto a México se dio “por lo oscurito”, sin un acercamiento profesional directo hacia ella, pese a sus más de tres décadas de trabajo con la franquicia.

Si bien negó haberse sentido presionada, sí expresó que desde que supo que la organización se vendió a nuevos dueños se sintió incómoda y anticipó que el rumbo no le favorecería. Por ello, enfatizó que, pese a los cambios y controversias en Miss Universo, Mexicana Universal mantiene sus propios estándares y estructura independiente.

“Sí, creo que ha habido bloqueos, sí. Sí, sí ha habido bloqueos. Eh, me ha costado mucho trabajo cerrar ciertas negociaciones y pues viendo la la cadena de influencias que hay siento que sí.” Lupita Jones

Te puede interesar: Angélica Vale reacciona a la aparición de Fátima Bosch en La fea más bella ¿qué papel tenía?

¿Fátima Bosch es una ganadora legítima en Miss Universo? Esto respondió Lupita Jones

Uno de los momentos más esperados fue la postura de Lupita Jones sobre Fátima Bosch y las sospechas sobre la transparencia del certamen internacional. Jones evitó señalar directamente a la concursante y recalcó que cualquier irregularidad, de existir, correspondería únicamente a la organización de Miss Universo, no a ella.

La exdirectora de la franquicia mexicana explicó que no considera a Fátima “un síntoma” de los problemas actuales, e insistió en separar a la joven de las decisiones administrativas. Señaló que no vio completo el concurso, pero que observó en redes la ola de debates que surgió tras el evento.

Recordó el momento en el que Fátima decidió retirarse del concurso Miss Grand Internacional luego de un desacuerdo con Nawat. Dijo que ese episodio la convirtió en la figura más mediática del certamen y que su mensaje de renunciar para preservar la dignidad tuvo un impacto importante en la conversación pública. Añadió que, según lo visto, la joven ha sabido manejar el escenario mediático que rodea su caso.

Respecto a las acusaciones de presuntos conflictos de interés por parte del padre de Fátima, reiteró que no conoce al señor Bosch y sostuvo que ese tema corresponde a las autoridades competentes. También mencionó que Omar Harfouch, quien renunció como jurado en Tailandia, habría declarado su intención de presentar una demanda en Nueva York para solicitar una investigación sobre el proceso, pero insistió en esperar información oficial antes de llegar a conclusiones.

“Bueno, en primer lugar yo no mencionaría a Fátima como síntoma de la enfermedad que está atravesando Miss Universo. Si es muy delicado y y es muy difícil dar una opinión... Pero yo creo que Fátima se puso esa corona desde el momento que se presentó la situación con Nawat... El mensaje que ella dio me pareció superpoderoso y me encantó: ‘Si algo te quita tu dignidad, vete de ahí.’ Y la verdad es que me pareció muy poderoso el mensaje y yo creo que puede marcar un antes y un después en la forma como vemos a las reinas de belleza. Y yo creo que Fátima ha sabido utilizar muy bien la situación, porque también lo mencioné en unas historias. Creo que todo esto que está pasando a ella le da la posibilidad de construir un mensaje muy poderoso y muy contundente.” Lupita Jones

Te puede interesar: Fátima Koné: ¿Por qué la ganadora de Miss Costa de Marfil 2025 fue reemplazada polémicamente por Olivia Yacé?

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Cómo funciona la transparencia en Mexicana Universal y por qué Lupita Jones dice que “no son iguales”?

Lupita Jones dedicó buena parte de su mensaje a explicar el funcionamiento de Mexicana Universal y su compromiso con la transparencia.

Resaltó que todas las concursantes reciben el mismo tiempo en pantalla y el mismo trato, sin favoritismos y que cada participante está respaldada por directores estatales y municipales para evitar que tengan que buscar patrocinios personales. También sostuvo que ninguna reina es involucrada en negociaciones comerciales ni se le pide participar para asegurar acuerdos con patrocinadores.

Recordó que su prioridad siempre ha sido brindar un entorno seguro, estructurado y profesional. Aseguró que nunca enfrentó en México una situación comparable con los señalamientos actuales hacia Miss Universo y por ello pidió no poner en la misma categoría a todas las organizaciones.

Sobre la continuidad del proyecto, confirmó que Mexicana Universal avanza con sus reinas actuales y destacó los logros recientes en Miss Grand International, Miss International, Miss Charm y Reina Hispanoamericana. Además, anunció que la final nacional 2025-2026 está prevista entre mayo y junio.

Jones cerró reiterando que el concurso que dirige sigue con su visión y misión original: ser una plataforma de crecimiento profesional, promoción del país y un espacio seguro para las jóvenes que buscan representar a México.

“Siempre procuro un trato justo y equitativo para todas las participantes... Tenemos a un notario público que igualmente da fe de los resultados… está sentado en la mesa del jurado... En Mexicana Universal no puede haber malos manejos porque también tenemos auditoría... A las participantes no se les exigen gastos excesivos… cada una está respaldada por un coordinador o un director estatal.” Lupita Jones

Te puede interesar: Fátima Bosch denuncia ‘robo de identidad’ tras acusaciones de presunto fraude en Miss Universo 2025