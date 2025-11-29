Fátima Koné: ¿Por qué la ganadora de Miss Costa de Marfil 2025 fue reemplazada polémicamente por Olivia Yacé?

La reciente controversia que envuelve a Miss Costa de Marfil 2025 ha sacudido al mundo de los certámenes de belleza. Aunque Fátima Koné fue coronada oficialmente como la reina nacional, no fue ella quien obtuvo el derecho de representar a su país en Miss Universo, decisión que recayó en la reconocida modelo Olivia Yacé, quien ya renunció a su título tras la 74a entrega de Miss Universo. ¿Por qué pasó esto?

Ex Miss Universo sufre un accidente junto a su hermano / Captura de pantalla

¿Por qué Fátima Koné fue reemplazada como Miss Universo Costa de Marfil por Olivia Yacé?

El detonante de la controversia inició cuando el Comité de Miss Costa de Marfil confirmó que, pese a su innegable triunfo, Fátima Koné no sería la representante del país en Miss Universo 2025. La organización argumentó razones “logísticas y lingüísticas”, apuntando principalmente a que Fátima no cuenta con el dominio del inglés necesario para enfrentarse a las exigencias del certamen global, cuya próxima edición se celebrará en pocos meses.

Según el Comité, la preparación de una candidata para Miss Universo requiere tiempo, estructura y un nivel de inglés avanzado que permita desenvolverse en entrevistas, eventos y dinámicas mediáticas internacionales. Con la cercanía de la competencia, la organización concluyó que Koné no estaría lista a tiempo.

Como alternativa, se decidió que la reina nacional se enfoque en una preparación más extensa y profunda para Miss Mundo 2026 , evento al que podrá asistir con mayor ventaja debido a los tiempos más amplios y a los diferentes criterios de evaluación del certamen.

La explicación, sin embargo, no frenó el malestar de fanáticos ni expertos en concursos, quienes consideran que la ganadora absoluta del certamen debería ser, por derecho, la representante oficial . Para muchos, la situación dejó más preguntas que respuestas.

Te puede interesar: Presidente de Miss Universo ¡está arrepentido! ¿Por arreglar el triunfo a Fátima Bosch? Revela si hubo fraude

Fátima Koné, Miss Costa de Marfil 2025, fue reemplazada / Portal: comitemissci.com

¿Por qué Olivia Yacé renunció a su título como Miss Universo Costa de Marfil?

Mientras Fátima Koné tuvo que conformarse con su participación en Miss Mundo 2026, Olivia Yacé, su reemplazo, obtuvo el quinto lugar en esta edición de Miss Universo, y donde ya protagonizó una gran polémica.

Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y una de las competidoras más destacadas rumbo a Miss Universe 2025, causó gran impacto en el ámbito de los certámenes al anunciar que dejaba su título de Miss Universo África y Oceanía y que rompía por completo su relación con la organización internacional.

La modelo explicó que su decisión se basa en mantenerse alineada con los principios que han guiado su trayectoria profesional. “ Para alcanzar la excelencia, debo ser fiel a mis valores ”, afirmó.

En un comunicado oficial, Yacé detalló que tomó esta determinación para evitar asumir responsabilidades o cumplir directrices que considera contrarias a sus convicciones. Subrayó que sus valores (respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades) son los pilares que orientan su camino en la vida.

Mira: Fátima Bosch ¡desenmascarada! Desde Miss Universo México revelan oscuros detalles de por qué ganó ¡hay prueba

Miss Costa de Marfil abandona su título y se aleja de Miss Universo. / Instagram:@olivia.yace

¿Quién es Fátima Koné, ganadora de Miss Costa de Marfil 2025?

Fátima Koné (Hambol, Costa de Marfil, 2004) es una modelo marfileña, activista social y una de las nuevas figuras en ascenso dentro de los concursos de belleza internacionales. Admirada por su porte, preparación académica y fuerte compromiso con la juventud, obtuvo la corona de Miss Costa de Marfil 2025, consolidándose como una de las soberanas más sobresalientes de su época.

Tras finalizar sus estudios escolares, decidió enfocarse en las ciencias sociales y la comunicación. Cursó una Licenciatura en Estudios Internacionales, formación que le brindó una perspectiva amplia sobre desarrollo, diplomacia y relaciones entre culturas.

Su habilidad para expresarse, su enfoque de liderazgo y el impacto de su proyecto social fueron elementos que el jurado valoró profundamente, factores determinantes para su triunfo como Miss Costa de Marfil 2025, un reconocimiento celebrado en todo el país y que impulsó su proyección fuera de sus fronteras.

Además de su carrera como modelo, Fátima ha destacado por su dedicación a causas sociales. Es la creadora de “Rebond”, un programa enfocado en apoyar la integración social y laboral de jóvenes entre 15 y 25 años que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Tal vez te interese: Fátima Bosch: Tras revelarse la ‘trampa’ que usó para ganar Miss Universo México, dice: “No me voy a detener”