Fátima Bosch: Tras revelarse la ‘trampa’ que usó para ganar Miss Universo México, dice: “No me voy a detener”

El triunfo de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025 sigue en tela de juicio. En medio de los señalamientos de corrupción detrás de su victoria, la modelo de origen tabasqueño lanza un poderoso mensaje, ¿qué dijo?

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Fátima Bosch, representante de México, hizo trampa para ganar Miss Universo 2025?

Si bien el hecho de que Fátima Bosch fuera coronada Miss Universo fue un hecho que emocionó a muchos mexicanos, se ha visto eclipsado por varias acusaciones de fraude. Primero, Omar Harfouch, exmiembro del jurado, sostuvo que la tabasqueña solo habría ganado presuntamente por los negocios que su padre, Bernardo Bosch, supuestamente habría tenido con Raúl Rocha, presidente del certamen.

Por si esto fuera poco, Olivia Yacé, quien representó a Costa de Marfil en el concurso y quedó en cuarto lugar, anunció que se separaba de la organización. Aunque no mencionó los motivos en su comunicado, lo que llamó la atención fue que dijera que renunciaba para mantenerse “fiel a sus valores”, algo que reforzó aún más las especulaciones contra Fátima Bosch.

La tabasqueña ha enfrentado este tipo de señalamientos desde que estaba compitiendo en Miss Universo México. Justamente, en una entrevista para TVNotas, una fuente anónima contó que Fátima gozaba de ciertos privilegios que incluían, entre otras cosas, tener a un maquillista y peinador propio, y que se tratara de resaltar sus “ángulos buenos”, cosas que habrían influido para que se convirtiera en Miss México.

También mencionó que, durante el certamen mundial, Fátima también habría tenido ciertas “preferencias” por tener una buena posición económica.

“Solo 6 concursantes eran invitadas y, evidentemente, Fátima siempre estaba entre ellas. Y para rematar, se escuchó repetidamente que la capacidad económica de las misses influiría en su posición para la final. Que buscaban una reina con solvencia para costear su reinado. Dicho de otra forma: Que el dinero pesaba más que el mérito” Fuente a TVNotas

¿Fátima Bosch, representante de México, admite que hubo “fraude” en Miss Universo 2025?

Desde que el escándalo salió a la luz, Fátima Bosch no había querido pronunciarse directamente sobre el tema y solo usaba sus redes sociales para agradecer el apoyo de la gente. No fue hasta hace algunas horas que la modelo decidió dar un contundente mensaje ante las acusaciones en su contra.

A través de Instagram, mencionó que, en los últimos días, ha recibido muchos comentarios de “odio” y hasta “amenazas de muerte”. No obstante, dejó claro que esto no la detendrá jamás.

Fátima Bosch “En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”

Resaltó que la gente suele olvidar el poder que tienen las palabras para animar o destruir a alguien. Sin embargo, sostuvo que seguirá con su propósito de representar la fortaleza de las mujeres.

“Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, concluyó.

¿Fátima Bosch, representante de México, renunciará a la corona de Miss Universo?

Hace poco, Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo, dijo que quería tomar acciones legales para que se investigaran las supuestas irregularidades que hubo en el certamen y que, aparentemente, le habrían dado la victoria a Fátima Bosch.

Ante esto, Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, no solo negó las acusaciones de Omar, sino que también afirmó que este decía mentiras por el “resentimiento” que sentiría por realmente haber sido despedido.

También sostiene que todos los procesos dentro de Miss Universo se realizan de forma “imparcial y transparente”.

