Fátima Bosch: ¿Quién es Kevin Álvarez, exnovio de la ahora Miss Universo, que presuntamente le fue infiel?

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha reavivado no solo los focos mediáticos sobre su exitosa carrera, sino también sobre su vida personal. En las últimas horas, las redes sociales han sido testigos de una creciente polémica que involucra al futbolista del Club América, Kevin Álvarez, quien, según diversas teorías, pudo haberle sido infiel a la hora reina de belleza. ¿Con quién?

¿Cómo fue la relación sentimental entre Kevin Álvarez y Fátima Bosch?

La historia de Fátima Bosch y Kevin Álvarez como pareja parece haber sido breve pero intensa. Según reportes en redes sociales la relación se habría gestado en 2022, cuando Álvarez aún jugaba en el Pachuca y comenzaba a ganarse el reconocimiento como uno de los laterales más prometedores de la Selección Mexicana.

Bosch, por su parte, había comenzado a destacar en el mundo de la moda, lo que les permitió compartir varios eventos públicos y consolidar una relación que parecía sólida y llena de proyecciones.

Sin embargo, la relación terminó, y los detalles de la ruptura no fueron nunca totalmente claros. Algunos reportes indicaron que la relación se desmoronó lentamente debido a la presión mediática y las diferencias personales.

Sin embargo, lo que muchos no sabían es que detrás de la ruptura podría haber existido una tercera persona, lo que ha levantado la duda entre los seguidores de la modelo y el futbolista.

¿Kevin Álvarez presuntamente le fue infiel a Fátima Bosch?

La teoría de una supuesta infidelidad de Kevin Álvarez hacia Fátima Bosch, actual Miss Universo, se ha hecho viral tras la reciente coronación de la tabasqueña. En redes sociales especulan a una tercera persona que pudo intervenir en la relación.

Algunos internautas señalan que Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México, pudo haber sido un factor clave en la ruptura entre Álvarez y Bosch. El pasado viernes 21 de noviembre, miles de usuarios comenzaron a compartir fotos de Álvarez con Guevara, lo que provocó la especulación de que el futbolista pudo haberle sido infiel a la modelo tabasqueña con la exparticipante del reality show.

“ Prohibido olvidar que Kevin Álvarez cambió a una Miss Universo por alguien de León, Guanajuato ” fue uno de los comentarios más populares que circuló en X.

Este tipo de publicaciones ha disparado el morbo y la curiosidad sobre los motivos detrás de la ruptura de la pareja, alimentando la idea de que Wendy Guevera podría haber tenido algo que ver.

Pero, según el medio Juanfútbol, retomado de elfutbolero.com.mx, la relación entre ambos famosos no terminó por una infidelidad o algo parecido, más bien responde a que cada uno tuvo que atender compromisos profesionales y decidieron terminar su romance en paz.

La confirmación de la finalización de su relación llegó cuando Kevin Álvarez partició en un podcast junto a Igor Lichnovsky y Miguel Layún en 2023, ambos preguntaron por “Fátima” y Kevin solo dijo “no quiero hablar de ese tema”, dando a entender que todo había terminado.

¿Quién es Kevin Álvarez, exnovio de Fátima Bosch?

Kevin Álvarez nació en Guadalajara, Jalisco, una ciudad con una profunda tradición futbolística en México. Desde joven, demostró su amor por el fútbol, comenzando su formación en las categorías inferiores del Club Deportivo Guadalajara (Chivas). No obstante, fue a los 17 años cuando realmente comenzó a destacar al unirse a las fuerzas básicas del Club Pachuca, uno de los clubes más reconocidos de la Liga MX.

El año 2021 marcó un hito en su carrera, ya que, además de seguir destacándose en Pachuca, fue convocado por el entonces director técnico de la selección, Gerardo “Tata” Martino, para integrarse a la Selección Nacional de México. Hizo su debut oficial en las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de 2022, donde mostró su habilidad defensiva en situaciones de alta presión y también contribuyó al ataque.

En 2024, Álvarez dio un gran paso en su trayectoria profesional al ser transferido al Club América, uno de los equipos más importantes y populares de la Liga MX, lo que representó una nueva y emocionante etapa en su carrera.

