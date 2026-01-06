¿De qué murió Florentino López, portero histórico del Toluca y leyenda del bicampeonato de los años 60?

El mundo del fútbol está de luto tras darse a conocer la muerte del exfubolista Fernando Martín, se anuncia la muerte de Florentino López, portero histórico del Deportivo Toluca y pieza clave del bicampeonato conseguido por el club en la década de 1960, murió este lunes.

Mediante una publicación, los Diablos Rojos lamentaron la muerte del exfutbolista: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López, arquero legendario de nuestro equipo y figura fundamental durante el bicampeonato en la década de los 60”, compartió el Toluca en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Mira: La historia del boxeador mexicano que sorprendió al presidente, pero que murió trágicamente ¡en Navidad!

¿De qué murió Florentino Pérez?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera pública la causa específica de la muerte de Florentino Pérez Los comunicados oficiales emitidos tras su muerte se han limitado a confirmar la fecha y su edad, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Diversos medios informaron que el histórico exfutbolista murió el 5 de enero de 2026 a los 91 años; sin embargo, no se ha precisado si su fallecimiento estuvo relacionado con alguna enfermedad o condición previa, por lo que la información oficial se mantiene reservada.

Muere Florentino López, histórico portero del Toluca y bicampeón del futbol mexicano / Redes sociales

¿Quién fue Florentino Pérez, exportero del Toluca?

Florentino Pérez, fue uno de los porteros más emblemáticos en la historia del Deportivo Toluca y una figura clave del futbol mexicano durante la década de los años 60.

De origen español y nacionalizado mexicano, su legado permanece ligado a una de las etapas más exitosas del club escarlata.

Nació el 24 de agosto de 1934 en Navalmoral de la Mata, Cáceres, España. Tras la Guerra Civil española, emigró a México junto con su familia cuando apenas tenía dos años, estableciéndose en Torreón, Coahuila. Fue ahí donde inició su camino en el fútbol profesional.

Muere Florentino López, histórico portero del Toluca y bicampeón del futbol mexicano / Redes sociales

Debutó en 1952 con el Club Irapuato, equipo con el que logró el ascenso a la Primera División. A mediados de los años 50 regresó a España, donde militó en clubes como el Mestalla, Mallorca y el Plus Ultra, filial del Real Madrid.

En 1960 se incorporó al Deportivo Toluca, equipo con el que vivió la etapa más importante de su carrera.

Con los Diablos Rojos fue titular indiscutible durante una década y participó en la conquista de dos títulos de Liga, dos Copas, una Copa de la CONCACAF y un subcampeonato de la Copa Interamericana.

Su seguridad, liderazgo y regularidad bajo los tres palos lo convirtieron en un referente del club y en uno de los mejores porteros extranjeros que han defendido la camiseta escarlata.

En 2003, el Toluca le rindió un homenaje durante un partido amistoso ante el Valencia CF, reconociendo su trayectoria y aportación histórica.

Mira: Muere futbolista en accidente automovilístico camino a casa: ¡Jugó en el mismo equipo que Diogo Jota!