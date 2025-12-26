La historia del boxeador mexicano que sorprendió al presidente, pero que murió trágicamente ¡en Navidad!

Apenas en diciembre de este año, se confirmó la muerte de Josué David Hernández, una promesa del boxeo mexicano, quien falleció en un ataque perpetuado en contra de su familia, en su propia casa.

La historia del boxeo mexicano está llena de leyendas y también de tragedias, y pocas encarnan ambas como el segundo campeón mundial nacido en Nuevo León. Su vida fue una montaña rusa de talento, indisciplina y un carácter explosivo que lo llevaron desde la gloria hasta la muerte a los 31 años, en un hecho que todavía se recuerda con conmoción, en plena víspera de navidad. ¿Quién era y qué le pasó?

¿Qué boxeador mexicano murió en plena víspera de navidad?

Clemente Sánchez, boxeador mexicano nacido en 1947 , tuvo un ascenso meteórico, debido a la manera en que dominaba el ring, y por ende, a todos los que él enfrentaba.

El éxito, sin embargo, resultó ser un arma de doble filo. Tras ganar el título, Clemente Sánchez se dejó llevar por las fiestas, la bebida y el exceso de confianza, según varios conocidos del deportista.

Parte del dinero que había ganado con su triunfo se esfumó rápidamente, y los entrenamientos quedaron en segundo plano frente a la vida de lujos y distracciones que comenzó a llevar, y que más tarde, le costarían la vida.

¿Cómo murió el boxeador mexicano, Clemente Sánchez, en plena navidad?

Su indisciplina tuvo consecuencias inmediatas. Al intentar defender su título, Sánchez no logró cumplir con el peso reglamentario y fue despojado del cinturón. Al día siguiente, enfrentó al retador José Legrá y fue derrotado de manera contundente: diez rounds de castigo que terminaron con la victoria para el cubano.

A partir de ese momento, su carrera se volvió inconsistente. Disputó solo ocho peleas más, con resultados irregulares, y en 1975 sufrió su último combate profesional ante Álvaro Rojas , un adiós que marcó el fin de su vida sobre el ring.

Fuera del cuadrilátero, Sánchez abrió un negocio de cantina, pero su prioridad seguía siendo la fiesta y la violencia, comportamientos que, con el tiempo, sembraron problemas que lo alcanzarían de manera fatal.

El 25 de diciembre de 1978, Sánchez celebraba la Nochebuena con amigos. Después de cerrar su cantina, regresaba a casa bajo los efectos del alcohol y en un automóvil sin luces. En su camino, casi chocó con otro vehículo y, enfurecido, comenzó una persecución .

El incidente llegó a su punto crítico en la intersección de Colón y Cuauhtémoc, donde Sánchez y su acompañante intentaron abrir las puertas del otro automóvil. El conductor, que viajaba con su familia, respondió disparando un arma alcanzando a Sánchez en el tórax. El boxeador murió en el acto, poniendo fin a una vida marcada por el talento deslumbrante y las polémicas.

¿Quién era Clemente Sánchez, boxeador mexicano que murió en navidad?

Clemente Sánchez nació el 9 de julio de 1947 en la colonia Industrial de Monterrey. Desde pequeño, su personalidad combativa se reflejaba tanto en la escuela como en las calles, lo que llevó a su padre, Horacio, a inscribirlo en un gimnasio de boxeo.

Durante su adolescencia, participó en los torneos de Guantes de Oro, los más prestigiosos de la época, y mostró un talento innegable. A los 20 años, con un récord de 12 victorias, 4 derrotas y 2 empates, derrotó al excampeón y figura mediática Ricardo Arredondo.

El verdadero despegue llegó en el plano internacional. Con un récord de 38-7-3, tuvo la oportunidad de pelear por el título mundial de peso pluma ante el japonés Kuniaki Shibata en Tokio, el 19 de mayo de 1972. Contra todo pronóstico, Sánchez no solo ganó el combate, sino que lo hizo de manera espectacular.

Su triunfo fue celebrado incluso por el presidente Luis Echeverría Álvarez, y el histórico José “Mantequilla” Nápoles lo consideró uno de los mejores púgiles que había visto en México.

