Encuentran sin vida a boxeador mexicano en plena carretera; exhiben desgarradora imagen de sus restos

Tras la muerte del boxeador Pedro Antonio ‘Tony’ Rodríguez, de 37 años, la industria del boxeo mexicano volvió a vestirse de luto tras confirmarse el deceso de Jesús Iván Mercado Cabrera, más conocido como ‘Rafaguita’, quien fue hallado muerto en una carretera, a los 21 años.

El hallazgo del cuerpo de Jesús Iván Mercado Cabrera, ‘Rafaguita’, el pasado 15 de septiembre, conmocionó las redes sociales y a la industria del boxeo mexicano.

El cuerpo de Jesús Iván. joven promesa, fue hallado el pasado 15 de septiembre. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Jesús Iván Mercado Cabrera, ‘Rafaguita’, boxeador mexicano?

El joven boxeador Jesús Iván Mercado fue reportado como desaparecido días antes en San Luis Río Colorado. Sin embargo, el pasado 15 de septiembre de 2025, su cuerpo fue localizado envuelto en una cobija y con cinta adhesiva cerca de la carretera al Golfo de Santa Clara, a la altura del kilómetro 9.

Según reportes de Telediario, automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia sobre un paquete sospechoso. Al acudir al sitio, elementos de seguridad pública verificaron que se trataba de un cuerpo humano, envuelto en una cobija y asegurado con cinta canela.

Las autoridades de Sonora abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, aunque hasta ahora no se han dado a conocer responsables ni una causa oficial de muerte.

Jesús Iván Mercado, ‘Rafaguita’, fue reportado como desparecido días antes. / Redes sociales

¿Cómo y dónde fue encontrado el cuerpo sin vida de Jesús Iván Mercado Cabrera?

El joven atleta, ‘Rafaguita’, pudo ser identificado gracias a la pronta difusión en redes sociales realizada por colectivos de búsqueda y el apoyo de la comunidad en general.

Asimismo, las autoridades locales señalaron que la víctima era un hombre de entre 20 y 35 años, de complexión delgada, piel clara y cabello ondulado. No obstante, fueron sus características distintivas, en especial los tatuajes, los que permitieron a sus familiares identificarlo, ya que portaba un diseño de la Santa muerte y el logotipo de los Yanquis de Obregón.

Jesús Iván Mercado fue anunciado como contrincante de Caballero el pasado 13 de septiembre. / Redes sociales

Después, la cuenta de Facebook de Madres buscadoras confirmaron se que trataba del cuerpo del atleta. Además, publicaron una desgarradora fotografía de cómo encontraron sus restos.

“El joven de 21 años de edad de nombre Jesús Ivan Mercado Cabrera, de profesión boxeador, fue encontrado sin vida envuelto en una cobija la mañana del pasado 15 de septiembre de 2025 en la carretera al golfo de Santa Clara. Se informa que ya se iniciaron los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo a sus familiares”, se lee en la publicación.

Asimismo, el colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora, que colaboró en la búsqueda, publicó un mensaje en redes sociales luego de confirmarse la identidad de Jesús Iván Mercado.

“Familia localizada. El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera. Agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para reaccionar y compartir nuestra publicación. Gracias a todos volverá con los suyos, gracias a ti por apoyar, compartiendo y mostrar empatía por el sufrimiento ajeno”. Buscando en San Luis R.C. Sonora

Si bien los primeros reportes indican que el cuerpo no mostraba huellas evidentes de violencia, será el Servicio Médico Forense (Semefo) quien determine la causa exacta de la muerte mediante la necropsia correspondiente.

¿Quién fue Jesús Iván Mercado Cabrera y cuál fue su trayectoria?

Jesús Iván Mercado Cabrera, apodado Rafaguita, nació en Nogales, Sonora, y a sus 21 años ya era considerado una promesa del boxeo mexicano.

Se desempeñaba en la categoría de peso gallo y acumulaba un récord profesional de 7 victorias y 9 derrotas, con un triunfo por nocaut.

Su carrera estaba en ascenso y tenía programada una pelea para el 27 de septiembre de 2025 en Hermosillo, lo que marcaba un nuevo paso en su trayectoria. Esta muerte se une a la lamentable pérdida de Rafael Márquez Enríquez, padre del los reconocidos pugilistas Juan Manuel Márquez y Rafael Márquez.

