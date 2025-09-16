¿De qué murió Robert Redford, a lo 89 años? Despiden al actor de El gran Gatsby y Juegos de espías

La industria cinematográfica se vistió de luto. La madrugada de hoy, 16 de septiembre, confirmaron la lastimosa muerte del querido actor de Hollywood, Robert Redford, a los 89 años. Esta inesperada pérdida llega tras el desgarrador deceso de Eduardo Serrano, actor venezolano, a los 82 años.

En redes sociales quedaron conmocionados con la muerte de Robert Redford, dado que fue considerado como una de las figuras más emblemáticas de la industria del cine en Hollywood. La mayoría de los usuarios enviaron mensajes de condolencias a todos sus seres queridos.

Muere Robert Redford a los 89 años, reconocido por sus emblemáticos papeles en Hollywood. / IMDb

Te puede interesar: Muere músico mexicano a los 31 años tras haber entrado a cirugía; piden donaciones para el funeral

¿Cómo anunciaron la muerte de Robert Redford, actor de El gran Gastby?

La madrugada de hoy, martes 16 de septiembre, su representante y la directora ejecutiva de la firma de relaciones Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger, dio a conocer la desgarradora noticia de la muerte de Robert Redford en un comunicado oficial.

Cindi mencionó que Robert perdió la vida en su residencia en Utah, rodeado de todos sus seres queridos. Asimismo, pidió privacidad para la familia en estos momentos tan dolorosos.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad” Cindi Berguer

Cindi Berger dio a conocer que Robert Redford murió en Utah junto a sus seres queridos. / IMDb

No te pierdas: Confirman muerte de Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

¿De qué murió Robert Redford, hoy, 16 de septiembre del 2025?

Al momento, Cindi Berger, la representante de Robert Redford, ni la familia de Robert Redford, dieron a conocer las causas de la muerte del querido histrión de Hollywood. Sin embargo, en redes sociales, la mayoría de sus seguidores lo recordaron con emotivos mensajes.

Algunos lamentaron su triste pérdida, así como otros no tardaron en homenajearlo con algunos de los momentos más icónicos de sus participaciones en la pantalla grande. Estos fueron algunos comentarios:



“Con 89 años se nos ha ido el gran Robert Redford. Se va una leyenda absoluta del 7º arte. Gracias por ‘El mejor’, por ‘La jauría humana’, por ‘El golpe’, y por tantas y tantas obras maestras. Que la tierra te sea leve, maestro”.

Gracias por ‘El mejor’, por ‘La jauría humana’, por ‘El golpe’, y por tantas y tantas obras maestras. Que la tierra te sea leve, maestro”. “Ahora mismo están mis ángeles palideciendo de envidia. Acaba de subir Robert Redford. DEP”,

“Ha muerto Robert Redford a los 89 años. Ha muerto un mito. Descanse en paz”.

Hasta siempre, Robert Redford 🖤 Tu mirada, tu carisma y tu elegancia quedarán grabados para siempre en la historia del cine 🎬✨ De ‘Todos los hombres del presidente’ a ‘Memorias de África’, de ‘El golpe’ a ‘Dos hombres y un destino’ o ‘Tal como éramos’… cada secuencia es un… pic.twitter.com/hA9tjoFEAn — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) September 16, 2025

Mira: Muere una querida actriz que participó en “Alice”, “Gremlins” y “Juego de gemelas": ¿De quién se trata?

¿Quién fue Robert Redford y cuál fue su trayectoria en Hollywood?

Robert Redford fue un actor, director y productor estadounidense, considerado una de las grandes leyendas de Hollywood. Nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California y se consolidó como uno de los rostros más carismáticos del cine en las décadas de 1960, 1970 y 1980.

Su atractivo físico, carisma y talento interpretativo lo llevaron a protagonizar grandes clásicos del cine. Se consolidó como uno de los actores más taquilleros de su generación. Además, fue un fuerte impulsor del cine independiente gracias al Festival de Sundance, que fundó en 1978 y que se convirtió en una plataforma clave para nuevos talentos del séptimo arte.

Robert Rdford fue considerado como una figura emblemática en Hollywood por su atractivo. / IMDb

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, incluyendo un Óscar honorífico en 2002 por su trayectoria y aportación a la industria. También destacó como director, con películas como Ordinary people (Gente corriente, 1980), con la cual ganó el Óscar a Mejor Director.

Principales películas de Robert Redford:

Dos hombres y un destino (1969)

Campeón de campeones (1969)

Diles que Willie Boy está aquí (1969)

Un nuevo campeón (1970)

El candidato (1972)

Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972)

Tal como éramos (1973)

El golpe (1973)

El gran Gatsby (1974)

Los tres días del Cóndor (1975)

Todos los hombres del presidente (1976)

Un puente lejano (1977)

Brubaker, la gran evasión (1980)

El mejor (1984)

Memorias de África (1985)

Héroes a la fuerza (1986)

Havanna (1990)

Los fisgones (1992)

Una proposición indecorosa (1993)

Íntimo y personal (1996)

El hombre que susurraba a los caballos (1998)

La última fortaleza (2001)

Leones por corderos (2007)

Cuando todo está perdido (2013)

La verdad (2015)

Nosotros en la noche (2017)

Un ladrón con estilo (2018)

En su carrera, Redford no solo brilló como actor, sino también como un referente cultural que promovió nuevas voces en el cine. Su legado permanece vigente en cada una de sus actuaciones y en la huella que dejó en la industria cinematográfica mundial. Esta dura pérdida se une a la lastimosa muerte de Tara Parra, actriz e hija de Kenia Gascón, a los 93 años.