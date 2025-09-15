Muere músico mexicano a los 31 años tras haber entrado a cirugía; piden donaciones para el funeral

El mundo de la música mexicana se viste de luto por la inesperada muerte de Álvaro Sosa, integrante de la banda de ska ‘Módulo Ghetto’, a los 31 años. La noticia fue confirmada por la propia agrupación.

A través de un comunicado para redes sociales, la banda dio a conocer que su músico falleció durante la tarde del pasado 14 de septiembre. También pidieron donaciones para la familia del hoy occiso, ya que “los gastos que enfrentan son muchos”.

“Con una gran pena comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo @alvarossosa Alvaro S.S. @alvaros.sandhisjammingsessions. Los gastos con los que corre la familia en estos momentos son muchos, agradecemos a quienes puedan apoyar directamente a su hermano Iván Sosa S.”, escribieron.

No te pierdas: Muere actriz de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ a los 93 años, ¿quién fue Tara Parra y de qué murió?

¿De qué murió Álvaro Sosa, integrante de la banda de ska ‘Módulo Ghetto’?

En el comunicado, no se especifican las causas de muerte de Álvaro Sosa. No obstante, el pasado 13 de agosto, la banda ‘Módulo Ghetto’ mencionó que su músico estaba por entrar a cirugía, por lo que se necesitaban donaciones para cubrir los gastos médicos.

“Amigas y amigos, nuestro amigo y bajista @alvarossosa acaba de ingresar al quirófano para una cirugía y requiere mucho apoyo y sus oraciones para que todo llegue a bien, dejen todas sus muestras de apoyo para él que pronto las leerá. Dejamos la cuenta de Iván Sosa S. (hermano) quien está al frente de la situación para quien guste apoyarlo en este medio”, indicaron.

Aunque no se reveló el motivo de la operación, todo indica que Álvaro habría fallecido durante o después del procedimiento. No obstante, nada está confirmado aún, ya que la familia del fallecido no ha querido dar más declaraciones.

En tanto que, en redes sociales, los fans han lamentado los hechos y han llenado los posts del músico de comentarios en los que lo despiden y le desean lo mejor a la familia para que pueda sobrellevar su duelo.

Álvaro Sosa, bajista de ‘Modelo Ghetto’ / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Cómo murió el hijo de Elsa Aguirre? Esta es la historia que marcó para siempre a la diva del cine mexicano

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Álvaro Sosa, integrante de la banda de ska ‘Módulo Ghetto’?

Álvaro Sosa, integrante de la banda de ska ‘Módulo Ghetto’, era una persona sumamente hermética que no solía usar mucho sus redes sociales. La última publicación que realizó en el perfil de Facebook de su proyecto independiente ‘Álvaro S.S. & His Jamming Sessions’ data del 19 de febrero.

En dicho post, promocionaba su asistencia a un programa de radio en internet, en el que hablaba de sus proyectos.

“Compartiendo playlist con puro duro de la escena global. Escuchen el programa y bailen con nosotros el ska latino”, escribió.

Álvaro Sosa / Redes sociales

¿Quién era Álvaro Sosa, integrante de la banda de ska ‘Módulo Ghetto’?

Álvaro Sosa Sánchez, mejor conocido solo como Álvaro Sosa, nació en 1994, en Naucalpan, Estado de México. Ganó notoriedad al formar parte de ‘Módulo Ghetto’, una banda de ska, como bajista.

En algún punto, decidió abrir un proyecto independiente llamado ‘Álvaro S.S. & His Jamming Sessions’, que mezclaba ska, reggae, rocksteady y ritmos latinos.

En una entrevista, el músico señaló que este proyecto buscaba “reinvindicar la esencia latina” a través de la música.

“El proyecto de Álvaro S.S. se enfoca meramente en lo latino, ya que se me hace un género muy maleable, el cual tiene cierta calidez que en conjunto con el ska hace una buena combinación. Este proyecto reivindica la esencia latina para entregarles un pedazo de nosotros, nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de gozar la música y sobre todo nuestra forma de disfrutar el Ska”, manifestó en su momento.

Se desconoce si tenía esposa o hijos, pues el artista no solía hablar de su vida privada. Según testimonio de algunos usuarios, también se desempeñaba como maestro de música.

Mira: Muere querido actor de Mujer, casos de la vida real; así anunciaron su desgarradora pérdida