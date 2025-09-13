Muere querido actor de Mujer, casos de la vida real; así anunciaron su desgarradora pérdida

La industria artística en México atraviesa un momento de duelo, tras enfrentar la muerte de Eduardo Serrano, a los 82 años, la tarde de este 12 de septiembre se confirmó el deceso de otro actor que durante décadas formó parte de producciones icónicas de la pantalla chica y grande. La noticia se dio a conocer oficialmente a través de comunicados de instituciones relacionadas con el gremio actoral, lo que generó una ola de reacciones entre colegas, fanáticos y seguidores que crecieron viéndolo en sus distintos papeles.

¿Cómo se confirmó la muerte del actor Leopoldo ‘Polo’ Salazar, estrella de Mujer, casos de la vida real?

El actor mexicano Leopoldo ‘Polo’ Salazar, quien participó en ‘Mujer casos de la vida real’, muere dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. La noticia fue confirmada oficialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el viernes 12 de septiembre de 2025, a través de una publicación en Instagram donde expresaron sus condolencias:

La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Leopoldo “Polo” Salazar. Actor mexicano reconocido por su trabajo dentro de la industria cinematográfica, algunas de sus películas fueron “La marca del gavilán”, “Los amigos” y “Cascabel”. ANDI

La ANDI también agregó: “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

¿Cuándo murió Leopoldo ‘Polo’ Salazar y cómo fue su emotiva despedida en La casa del Actor?

Aunque la ANDI dio a conocer la noticia el 12 de septiembre, el actor Leopoldo ‘Polo’ Salazar murió el 23 de agosto de 2025 en La casa del actor, lugar donde vivió sus últimos años rodeado de colegas y personal que lo cuidó con respeto y afecto. La institución, dedicada al cuidado de actores retirados, fue la primera en informar sobre su partida.

Aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles específicos sobre las causas de su muerte, las redes sociales lamentaron su partida.

¿Quién fue Leopoldo ‘Polo’ Salazar y por qué es tan importante en la historia de la televisión mexicana?

Leopoldo Salazar, conocido cariñosamente como ‘Polo’, fue un actor mexicano que dejó una marca profunda en la televisión, el cine y las telenovelas. ‘Polo’ tuvo participación en el programa Mujer, casos de la vida real, programa de Silvia Pinal, entre 1995 y 2003 lo convirtió en un rostro familiar para miles de hogares mexicanos. Además, formó parte de producciones como Primer amor a mil por hora, consolidando su carrera en el mundo del entretenimiento.

En el cine, su trayectoria incluye títulos como:

La marca del gavilán

Los amigos

Cascabel

Serenata en noche de luna (1967)

La palomilla al rescate (1976)

Hermelinda Linda (1984)

Bajo la metralla (1983),

Tempestad (1978)

Asalto al infierno (1981).

También brilló en la telenovela Balada por un amor (1989-1990).



Su versatilidad como actor lo llevó a interpretar papeles entrañables, dramáticos y cómicos, ganándose el respeto de sus colegas y el cariño del público. En sus últimos años, vivió en La casa del actor, donde fue acompañado por otros artistas retirados, en un ambiente de respeto y comunidad.