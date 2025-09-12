Muere famoso actor, cantante y director de videos a los 37 años al caer de un edificio en Pekín

Yu Menglong, actor, cantante y director de videos musicales chino murió este 11 de septiembre de 2025, a los 37 años. La noticia ha conmocionado a la industria del entretenimiento en todo el mundo. Sus fans se preguntan si su muerte fue un accidente o alguien la habría provocado. Esta pregunta ya tiene respuesta.

¿De qué murió el actor y cantante chino Yu Menglong?

Yu Menglon mejor conocido como Yu Menglong murió tras caer desde un edificio en el distrito de Chaoyang, Pekín. La confirmación de su muerte fue compartida por personas cercanas al actor, quienes publicaron:

“Con inmenso dolor en el corazón les informamos que nuestro amado Yu Menglong falleció tras caer desde lo alto de un edificio el 11 de septiembre de 2025. Tras la investigación policial, se ha descartado la participación de terceros. Que descanse en paz”.

Con este mensaje respondieron a quienes se preguntaban si la caída había sido provocada por alguien, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó?

El actor, director y cantante Alan Yu a los 37 años tras caer desde un edificio en el distrito de Chaoyang, Pekín. / Redes sociales

¿Por qué el actor y cantante chino Yu Menglong cayó de un edificio?

De acuerdo con la información proporcionada por su equipo,Yu Menglong asistió a una reunión con amigos y se retiró a su habitación alrededor de las 2 a.m., cerrando la puerta con llave. Horas más tarde, un transeúnte encontró su cuerpo en la calle y alertó a la policía. Según el sitio de noticias Chengdu, los amigos intentaron acceder a la habitación sin éxito antes de recibir la noticia de su fallecimiento. Ahora, en redes se especula si el joven famoso habría estado bajo los efectos de alguna sustancia. Esa pregunta sigue en el aire sin respuesta.

Según los informes de su equipo y las autoridades locales, la caída fue accidental y no se encontraron indicios de actividad criminal. Sin embargo su familia tampoco ha dado declaraciones.

¿En qué películas y series chinas actuó Yu Menglong?

Yu Menglong comenzó su carrera artística en 2010 después de estudiar en el Instituto de Artes Escénicas de Pekín y participó en diversas producciones destacadas:

“The park” (2003)

“Die xian shi lu” (2015)

“Go princess go” (2015–2016)

“Eternal love” (2017)

“All out of love” (2018)

“Unstoppable youth” (2019–2020)

“Who’s not rebellious youth” (2019)

“The love lasts two minds” (2020)

“The legend of white snake” (2019)

“Wenderella’s diary” (2023)

“Love game in eastern fantasy” (2024–presente)



Estas participaciones consolidaron su trayectoria y lo convirtieron en una figura reconocida dentro del entretenimiento chino, destacando tanto en dramas de fantasía como en producciones románticas y juveniles.

