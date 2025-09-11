Muere exreina de belleza en trágico accidente; difunden el video el momento del choque que le quitó la vida

La comunidad de El Empalme, en la provincia del Guayas, se encuentra de luto tras la repentina muerte de Shamel Alejandra Álava Zambrano, exreina de belleza y una de las figuras más queridas de la localidad. La joven murió en un trágico accidente automovilístico. Esto sucedió tras el terrible asesinato de Esther Murillo, también exreina de belleza.

La noticia de la muerte de Shamel Alejandra Álava Zambrano causó conmoción en las redes sociales, ya que circuló el video del preciso momento en el que la exreina de belleza y su esposo perdió la vida. Te contamos todo lo que sucedió.

El incidente tuvo lugar el pasado 6 de septiembre. La muerte de Shamel Alejandra Álava Zambrano causó conmoción entre sus seguidores. / IA

¿Cómo murió Shamel Alejandra Álava Zambrano, exreina de belleza?

El fatal accidente que le quitó la vida a Shamel Alejandra ocurrió el pasado 6 de septiembre cuando la joven viajaba junto a su esposo en una camioneta blanca por la vía que conecta El Empalme con Balzar. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que se transportaba se estrelló de frente contra otro automóvil. El fuerte impacto cobró la vida de la exreina de belleza en el lugar de los hechos. Esto a tres meses de la inesperada muerte de Luz María Barrera Agatón, influencer y también exreina de belleza.

Además de la lamentable pérdida, el siniestro dejó un saldo de seis personas heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Shamel Alejandra, exreina de belleza, murió dentro de su camioneta, dónde fue acompañada de su esposo. / Redes sociales

El Gobierno municipal de El Empalme expresó su profundo pesar y envió un mensaje de solidaridad a familiares y amigos de la exsoberana, quienes destacaron su dignidad, carisma y el cariño que siempre mostró hacia la comunidad.

“Estamos profundamente consternados con el fallecimiento de Shamel Alejandra Álava Zambrano, quien en vida ostentó con altura la honrosa dignidad de reina del cantón de El Empalme. Extendemos nuestra solidaridad a su esposo, señor Gonzalo Cantos; a sus padres, señores Wiston y Gisela; a sus hermanos y demás familiares”. Gobierno municipal de El Empalme

¿Cómo fue el accidente en el que murió Shamel Alejandra Álava Zambrano, exreina de belleza?

Según reportes de medios locales que difundieron un video del accidente, en la grabación se aprecia el instante preciso en el que ocurrió la colisión con otro automóvil. En las imágenes se observa cómo la camioneta blanca, donde viajaban Shamel y su esposo, es embestida por un vehículo que intentaba dar una vuelta

Momentos después, se muestran los restos de ambos autos. Las autoridades confirmaron que la exreina de belleza perdió la vida de manera inmediata en el lugar del impacto.

Redes sociales

Como era natural, las imágenes causaron conmoción en los usuarios y en la publicación del accidente enviaron mensajes de fuerza a toda su familia. Esto por los duros momentos que enfrentarían por la muerte trágica de Shamel Alejandra.

Así lo publicaron en redes sociales:

👑 F4LLEC3 EX REINA DE EL EMPALME‼️

Shanel Álava, perdió la vida la noche de este viernes 5 de septiembre en trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía #ElEmpalme–#Balzar, a la altura del recinto La 22.



El siniestro también dejó al menos seis personas heridas, #guayas pic.twitter.com/VTTj4gppte — tendenciapopular.ec (@tendenciap_ec) September 6, 2025

¿Quién fue Shamel Alejandra Álava Zambrano?

Shamel Alejandra Álava Zambrano fue una joven modelo y exreina de belleza ecuatoriana, originaria del cantón El Empalme, en la provincia del Guayas. Ganó notoriedad tras haber sido coronada como reina de su localidad, título con el que se ganó el cariño y reconocimiento de la comunidad gracias a su carisma, simpatía y compromiso social.

Shamel Alejandra Álava Zambrano era recordada como una mujer alegre, solidaria y cercana a la gente, cualidades que le permitieron destacar más allá de los certámenes de belleza, tal como sucedió con Kandance Fredericksen, reina de belleza quien también murió en un accidente a sus 18 años.