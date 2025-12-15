Cineasta mexicano y productora mexicana, fueron asesinados, al igual que Rob Reiner: ¿A manos de su hijo?

Apenas el fin de semana se confirmó la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele, quienes fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles. De manera impactante, los primeros reportes señalan a su hijo, Nick Reiner, como presunto sospechoso del atroz crimen, pues ambos presentaban varias heridas. Lo increíble es que al igual que este matrimonio, una pareja mexicana conformada por un cineasta murió de la misma manera, y, presuntamente, habría sido culpa su hijo. ¿De quiénes se tratan?

Pareja en montaña / Canva

¿Qué se dice sobre la muerte del productor Rob Reiner y Michele Reiner?

De acuerdo con los reportes oficiales, el descubrimiento se registró cerca de las 15:30 horas, cuando equipos de emergencia ingresaron a la residencia de Rob Reiner. En el sitio se constató que las víctimas presentaban lesiones compatibles con el uso de un objeto punzocortante, motivo por el cual el caso fue remitido de inmediato a las autoridades competentes para su investigación.

En un reporte preliminar, el Departamento de Bomberos indicó que se trataba de dos personas cuyas edades oscilaban entre los 68 y 78 años. Más tarde, tras las primeras diligencias, la policía confirmó que las víctimas eran el director Rob Reiner y su esposa, Michele.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre detenciones ni han precisado si se detectaron indicios de robo o confrontación. La policía de Los Ángeles continúa con las indagatorias y señaló que sigue recabando declaraciones y pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento de la pareja.

Tras difundirse la noticia, en las horas siguientes surgieron versiones que apuntan a Nick Reiner, hijo de la pareja, como posible implicado en el crimen. Dichas versiones fueron dadas a conocer por la revista People, la cual citó a fuentes cercanas a la familia. Sin embargo, la policía de Los Ángeles no ha confirmado ni desmentido esta información.

Según los reportes, Nick Reiner, de 32 años, estaría siendo interrogado como parte de los procedimientos habituales de la investigación. Mientras People afirmó que se trata del hijo mediano del matrimonio, Los Angeles Times únicamente mencionó que un “pariente cercano” estaba siendo entrevistado por las autoridades, sin revelar identidades.

Rob Reiner / Redes sociales

¿Qué pareja de productores mexicanos murieron presuntamente asesinados por su hijo?

La comunidad cinematográfica mexicana quedó profundamente conmocionada por el doble asesinato del director León Serment Guerrero, conocido por filmes como El efecto tequila, y la productora Adriana Rosique Manjarrez, en 2016 en la Ciudad de México.

El 27 de agosto, Serment fue apuñalado mortalmente en un supuesto asalto cerca de su domicilio, mientras caminaba con su hijo Juan Benjamín Serment Rosique, quien resultó ileso. Tres semanas después, el 19 de septiembre, Rosique fue encontrada muerta en su casa, inicialmente atribuido a un sui... por duelo.

La investigación de la Procuraduría reveló que ambos crímenes fueron planeados por el hijo, en complicidad con su novia Pamela Soto Miranda, quienes contrataron sicarios por alrededor de 200 mil pesos. Los motivos incluyeron resentimientos familiares acumulados, problemas emocionales del hijo y el interés en cobrar seguros de vida.

En 2017, Benjamín y Pamela fueron condenados a 33 años de prisión cada uno por homicidio calificado. Recientemente, en 2024, Benjamín ha declarado en entrevistas que solo planeaba un robo, versión contradicha por uno de los cómplices.

León Serment, Adriana Rosique y Benjamín Serment / Redes sociales y canva

¿Quiénes eran León Serment y Adriana Rosique, pareja de cineastas que fueron asesinados?

León Serment:



León Serment Guerrero fue un cineasta y documentalista mexicano , conocido por su capacidad para capturar en su obra las complejidades de la sociedad mexicana. Nació en Ciudad de México en 1972 y se formó como cineasta en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

, conocido por su capacidad para capturar en su obra las complejidades de la sociedad mexicana. Nació en Ciudad de México en 1972 y se formó como cineasta en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Su obra más conocida, El efecto tequila (2004), es un análisis profundo de la crisis económica mexicana de los años 90 y el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en las comunidades rurales y el sector agrícola.

Adriana Rosique:



Adriana Rosique Manjarrez fue una productora de cine y gestora cultural mexicana

Rosique comenzó su carrera en el cine trabajando en producción ejecutiva y gestión de proyectos, colaborando en la realización de documentales y cortometrajes.

