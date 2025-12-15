Muere querido actor y productor mexicano, a los 72 años; ¿Quién fue Juan José Zerboni?

Tras darse a conocer la muerte del actor Peter Greene, el teatro mexicano nuevamente está de luto por la muerte de Juan José Zerboni, actor de doblaje, actor de televisión, locutor y productor teatral, quien falleció a los 72 años de edad.

Juan José Zerboni comenzó su camino como actor profesional a los 57 años, demostrando que la pasión no entiende de edades y que el escenario siempre puede ser un punto de partida.

Anuncian la muerte del actor Juan José Zerboni. / Redes sociales

¿De qué murió el actor Juan José Zerboni?

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas de la muerte de Juan José Zerboni. Ni su familia ni sus colaboradores cercanos han detallado si su fallecimiento estuvo relacionado con alguna enfermedad.

En redes sociales se dio a conocer que el actor murió el pasado sábado 13 de diciembre; sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles sobre las causas de su muerte.

Juan José Zerboni se mantenía activo profesionalmente y, apenas días antes, había compartido en sus redes sociales una salida con amigos para asistir a una pastorela, lo que hizo aún más sorpresiva su partida.

¿Cómo anunciaron la muerte de Juan José Zerboni?

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT), que expresó su pesar a través de redes sociales: “#ACPT lamenta el fallecimiento de Juan José Zerboni, actor de teatro y doblaje y productor teatral. Q.E.P.D”.

También la cuenta de Facebook del programa en internet “Entre bambalinas”, donde Juan José Zerboni fue locutor durante ocho años, compartió un emotivo mensaje de despedida:

“Con mucho dolor, el equipo de Entre bambalinas lamenta profundamente informar el deceso de nuestro compañero Juan José Zerboni, acaecido este sábado 13 de diciembre. Durante 8 años fuimos cómplices, colegas, pero sobre todo amigos. Su partida nos deja un enorme vacío… A partir de 2026 continuaremos rindiendo homenaje a su persona en cada uno de nuestros programas”.

¿Quién fue el actor Juan José Zerboni?

Juan José Zerboni, de nacionalidad mexicana, fue actor de doblaje, actor de televisión, locutor, creador escénico y productor teatral. Antes de subirse a un escenario, trabajó durante años en un negocio de call center, aunque siempre tuvo el deseo de ser actor.

No fue sino hasta los 57 años cuando aceptó la invitación del maestro Álvaro Cerviño para tomar un taller de teatro en CasAzul, donde participó en el montaje de “El enfermo imaginario”.

En entrevistas con “Ovejas negras”, Zerboni contó que escuchar las risas y aplausos del público lo cautivó para siempre. A partir de ahí, se integró a diversos grupos teatrales y participó en montajes de clásicos como “El hombre de la mancha”.

Más adelante, incursionó también en la producción teatral.En el doblaje, prestó su voz a producciones como



"¡Nop!, Escuela nocturna”.

“La diplomática”.

“Expedientes de lo inexplicable”.

“El legado”.

En una entrevista para el canal de YouTube “Ovejas negras”, Juan José Zerboni confesó que su mayor deseo era morir siendo un hombre activo, arriba de un escenario, como los grandes actores que admiraba. Hoy, su historia queda como ejemplo de perseverancia, amor por el arte y pasión por el teatro.

A lo largo de su breve trayectoria, Juan José Zerboni desarrolló una carrera constante en cine, televisión, plataformas digitales y doblaje, participando en producciones nacionales e internacionales.

“El extraño retorno de Diana Salazar” (2025) Interpretó a “Quevedo”

“La Hora Marcada” (2023) Personaje “Anciano Nariz”

“Triptych” (2023) Participación como “Sacerdote”

“Dra. Lucía: Un don extraordinario” (2023) Interpretó a “Claudio”, padre de Lucía

“Casa Meraki” (2023)

“Mujeres asesinas” (2022) Personaje “Ebanista Mayor”

“Lotería del crimen” (2022) Interpretó a “Luis Carlos”

“Rumis” (Miniserie, 2021) Personaje “Pancracio”

“Como dice el dicho”

“Lo que callamos las mujeres”

Trayectoria teatral, radio y producción



Integrante de la “Compañía Los Trashumantes”, dirigida por el maestro “Álvaro Cerviño”

Fundador, integrante y productor de la “Compañía Entre Tiempo”, dirigida por “Karla Reyes Galván”

Productor, director y conductor del programa radiofónico “Entre bambalinas”, dedicado a la difusión teatral

Miembro fundador del “Colegio de Productores de la Ciudad de México”



