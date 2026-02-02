¡Gerardo Taracena murió frente a su hija! Así fueron sus últimos momentos; destapan las causas de su muerte

Gerardo Taracena se convirtió en tendencia luego de que se revelaron detalles sobre cómo transcurrieron sus últimos momentos de vida. El actor era reconocido por su amplia trayectoria en el cine, teatro y la televisión, te contamos todos los detalles.

Gerardo Taracena falleció y revelan qué ocurrió en sus últimos momentos con vida. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte del actor Gerardo Taracena?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte del actor Gerardo Taracena mediante una publicación en sus redes sociales el sábado 31 de enero. El anuncio se dio a conocer a través de sus canales oficiales y no incluyó detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso.

En el mensaje, la ANDA expresó sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas al actor.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, se lee en el comunicado compartido por la institución.

Tras darse a conocer la noticia, amigos y colegas del medio artístico reaccionaron públicamente. Figuras como Rey Grupero y Verónica Jaspeado manifestaron su sorpresa por lo ocurrido y, tanto en la publicación de la ANDA como en sus propias redes sociales, compartieron mensajes dirigidos a los familiares del actor en este momento de duelo.

Gerardo Taracena era un actor con trayectoria en cine, teatro y televisión. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Gerardo Taracena?

Enrique Cueva, amigo cercano y compañero de Gerardo Taracena, compartió cómo fueron los últimos momentos del actor, luego de que se confirmara su fallecimiento. A través de su testimonio, relató la cercanía que mantuvo con él y explicó que estuvo en contacto con su entorno inmediato en las horas previas y posteriores a su muerte.

“Gerardo ha sido un hermano para mí porque hay hermanos que la vida nos da de madre y padre, pero hay hermanos que nos vamos hermanando conforme pasan los días, las semanas, los meses y los años. Me tocó estar un día antes que todo pasara con él y el día de ayer que falleció, tuve el favor de que la mamá de su hija y su hija me llamaron para estar con ellas, apoyando en lo que pude y es lamentable lo que pasó, nadie lo esperábamos”, expresó Cueva durante una entrevista con delarosatv al referirse a la relación que los unía y a los momentos que le tocó vivir junto a la familia del actor.

En su declaración, Enrique Cueva también dio a conocer la información que le fue compartida por las autoridades médicas.

“El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio y pues nadie esperábamos eso. Lo único que él tenía era hipertensión, pero eso estaba controlado con medicamentos, pero pues uno no sabe, eso solo Dios sabe”. Enrique Cueva

“Si no mal recuerdo, la hora que puso (el médico legista) fue las 3:20 de la tarde, estaba en casa de su hija y de la mamá de su hija”, señaló Cueva, al detallar lo que se le informó sobre el fallecimiento de Gerardo Taracena.

Gerardo Taracena murió el 31 de enero. / Foto: Redes sociales

¿Quién era el actor Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena nació el 27 de marzo de 1970 en la Ciudad de México y desarrolló una carrera como actor y bailarín en cine y teatro. Se formó en Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde inició su preparación profesional antes de integrarse a distintos proyectos escénicos y audiovisuales.

Durante los primeros años de su trayectoria, Taracena participó en festivales de teatro y danza con el grupo Integro de Perú, con el que trabajó entre 1992 y 1996. A lo largo de su carrera formó parte de más de 30 obras de teatro y se integró al grupo Mito Teatro, además de participar en diversos festivales en América Latina, consolidando una presencia constante en los escenarios.

En cine y televisión, su trabajo se desarrolló tanto en México como en Estados Unidos. Fue parte del elenco de producciones como Apocalypto, Man on Fire, The Mexican y Sin Nombre, además de la serie Narcos: México, de Netflix. También participó en la película mexicana Salvar al soldado Pérez, estrenada en 2011, y su último trabajo cinematográfico fue Halcones, donde interpretó a un personaje vinculado al reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado.

