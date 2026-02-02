¿Murió Laura Bozzo? La famosa conductora de televisión reaparece y desmiente los rumores falsos: VIDEO

Las redes sociales explotaron la tarde del domingo 1 de febrero, pues comenzó a circular un vídeo hecho con inteligencia artificial en el que se aseguraba que Laura Bozzo, famosa conductora de televisión y parte de varios realities, presuntamente habría muerto a los 74 años de edad. La preocupación de internautas creció cuando la misma Laura reposteó vídeos sobre su presunta muerte, en su cuenta oficial de Instagram y desmintió todos los rumores. ¿Qué pasó exactamente?

¿Cuál era el vídeo con el que inició el rumor falso de la presunta muerte de Laura Bozzo?

El fin de semana se difundió un vídeo en varias plataformas digitales en el que se aseguraba que la conductora, Laura Bozzo, presuntamente había muerto a los 74 años de edad, en dicho vídeo de noticas falsas, se relataría el rumor falso de que presuntamente habría sido hallada sin vida en su casa:

Acaba de fallecer Laura Bozzo a los 74 años, fue encontrada en el suelo de su casa, y la principal causa del fallecimiento podría haber sido una cirugía reciente que se había realizado en el rostro. Vídeo que se circuló en redes sociales sobre falsa muerte

De manera inmediata comenzó una ola de comentarios y hasta hubo pequeños homenajes en redes. Más allá del rumor FALSO sobre su muerte, la conductora reapareció y ¡así reaccionó!

¿Cómo reaccionó Laura Bozzo a los rumores sobre su supuesta muerte?

Uno de los momentos más polémicos fueron protagonizados por la propia Laura Bozzo, ya que en su cuenta oficial de Instagram ella reposteó los vídeos que con la noticia FALSA que indicaba su muerte, algo que para muchos parecía confirmar la lamentable noticia.

Ante este escenario, la conductora peruana decidió aclarar el caos y tranquilizar el estrés mediático que generó la información difundida:

Lista para lo que viene. Los amo mucho y estoy muy bien gracias a Dios, ni muerta ni internada. Laura Bozzo

Además, en el vídeo compartido desde la alberca de lo que parece ser su casa, ella agregó: “ Por el amor de Dios, debería de haber un tipo de reglas, que no se puede estar publicando cualquier mentira ”, dijo.

Lo anterior dejó claro que la conductora está bien de salud y solo se trató de una noticia falsa que circuló por redes sociales, lo cual fue criticado por muchos usuarios.

¿Cuál es la trayectoria de Laura Bozzo en televisión?

Laura Bozzo saltó a la fama en la década de los años 90 con el programa “Laura en América”, donde abordaba conflictos familiares, violencia doméstica y problemas sociales, combinando dramatismo, lenguaje directo y un formato muy sensacionalista.

lo largo de su carrera, Laura Bozzo ha estado rodeada de controversias, incluyendo acusaciones de manipulación de casos, uso de actores en sus programas y vínculos políticos en el Perú.

Además de su carrera como conductora, Laura Bozzo ha participado en varios realities. Los más conocidos son:



La casa de los famosos 2 (2022, Telemundo):

Fue una de sus participaciones más sonadas. Generó mucha polémica por su carácter fuerte.

Gran hermano VIP (España, 2016):

Participó como concursante internacional. Su paso fue breve, pero muy comentado por su estilo.

