¿Le pasó algo a Laura Bozzo? Impactante video con rostro desfigurado causa pánico en redes

Laura Bozzo volvió a encender las redes sin buscarlo, pues antes de que X (antes Twitter) explotara con teorías, memes y comentarios alarmistas, comenzó a circular un video en el que se veía a una mujer con el rostro visiblemente inflamado, desproporcionado y muy distinto a lo habitual. Bastaron solo unos segundos para que cientos de usuarios aseguraran que se trataba de la polémica conductora peruana, reconocida por su estilo inconfundible y su constante presencia en televisión.

La similitud física, el peinado, la vestimenta y hasta la actitud frente a cámaras provocaron confusión inmediata. Sin embargo, la verdad detrás del video es muy distinta a lo que muchos creyeron, y hasta ahora la propia Laura Bozzo no ha reaccionado públicamente.

Laura Bozzo revela si tiene romance con productor musical de 43 años, tras publicar una foto muy cariñosa con él. / Cortesía

¿Qué le pasó a Laura Bozzo en la cara y la nariz según el video viral?

El clip que encendió las alarmas por la salud de Laura Bozzo, fue difundido originalmente en X por La comadrita, una cuenta de entretenimiento especializada en contenido viral y tendencias de redes sociales. En el video se observa a una mujer asistiendo a lo que parece ser un foro de televisión, rodeada de gente y cámaras.

El parecido con Laura Bozzo es innegable:



Cabello teñido de rubio

Corte tipo bob, característico de la presentadora

Chamarra de piel

Leggings ajustados

Botas altas, muy en su estilo habitual

Pero lo que realmente impactó fue su rostro visiblemente hinchado, deformado y desproporcionado, lo que desató rumores sobre una posible enfermedad, cirugía estética fallida o un grave problema de salud relacionado con Laura Bozzo.

Aparece mujer con el rostro hinchado y redes entran en pánico.

La propia cuenta escribió junto al video:

“Pensé que era Laura Bozzo, ya me había asustado comadres” La comadrita

Esa frase fue suficiente para que el contenido se viralizara y miles de usuarios comenzaran a preguntarse qué le había pasado a Laura Bozzo en la cara y en la nariz, convirtiendo el tema en tendencia.

Pensé que era Laura Bozzo, ya me había asustado comadres 😭 pic.twitter.com/e6nTpeM74s — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 18, 2026

¿Es Laura Bozzo la mujer del video que circula en redes sociales?

No, la mujer que aparece en el video no es Laura Bozzo, aunque el parecido físico haya generado confusión masiva en redes sociales.

Hasta el momento:



No se ha identificado oficialmente a la mujer del video

No existe confirmación de que sea una doble, imitadora o personaje público

No hay relación comprobada con la conductora peruana

Para tranquilidad de muchos seguidores, Laura Bozzo no aparece en ese material, ni existen pruebas de que haya sufrido algún problema reciente en su rostro.

A pesar de ello, el misterio continúa, ya que la identidad real de la mujer sigue siendo desconocida.

Laura León ‘la Tesorito’ despotrica contra Laura Bozzo / IG: @laurabozzo_of / @lauraleontv

¿Quién difundió el video viral que confundió a Laura Bozzo y por qué desapareció de redes sociales?

Otro detalle que llamó la atención es que el video también fue compartido por la cuenta Dr. Gil Lima en Instagram. Sin embargo, tras la avalancha de comentarios, teorías y cuestionamientos, dicha cuenta dejó de aparecer en la plataforma, lo que generó aún más sospechas entre los usuarios.

Hasta ahora, no hay una versión oficial que explique por qué la cuenta desapareció ni por qué se difundió el clip sin aclarar la identidad de la mujer involucrada.