Alfredo Adame revela que tuvo intimidad con Laura Bozzo, ¡tras años de pleitos!: así lo confesó en televisión

La controversia volvió a rodear a Alfredo Adame luego de que revelara públicamente detalles íntimos con Laura Bozzo, con quien protagonizó una disputa mediática que inició en 2018 y escaló hasta instancias legales. Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista en el programa Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, donde el actor fue cuestionado sobre sus rivalidades en el medio artístico.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Laura Bozzo en 2018?

El conflicto entre Alfredo Adame y Laura Bozzo comenzó en 2018, cuando la conductora opinó públicamente sobre las aspiraciones políticas del actor, quien buscaba una candidatura.

A partir de ese momento, los señalamientos se intensificaron en distintos espacios mediáticos. En 2020, ambos coincidieron durante la grabación del programa Laura sin censura, transmitido por Unicable, donde intentaron hacer una reconciliación frente a cámaras.

Durante esa emisión, la conversación subió de tono cuando Bozzo cuestionó directamente a Adame sobre su actitud hacia ella. Él respondió señalando que se había sentido ofendido por comentarios previos relacionados con su incursión en la política.

¿Por qué Alfredo Adame dijo que intentó meter a la cárcel a Laura Bozzo?

En la misma entrevista, Alfredo Adame recordó que, tras el conflicto de 2020, buscó proceder legalmente contra Laura Bozzo.

“Yo le saqué tres órdenes de aprehensión”, afirmó durante la conversación. También aseguró que le dijo que intentaría “meterla a la cárcel” y que buscó que fuera retirada del país, aunque reconoció que no pudo concretar esa intención porque ella ya contaba con la nacionalidad mexicana.

De acuerdo con su relato, tras la confrontación en televisión, contactó a abogados para recabar información legal tanto en Perú como en Estados Unidos, con el objetivo de sustentar las denuncias.

En entrevistas pasadas, el actor había mencionado que las diferencias escalaron debido a declaraciones que consideró ofensivas. Por su parte, durante la emisión de Laura sin censura, Bozzo negó haberlo atacado directamente y explicó que sus comentarios sobre figuras del espectáculo en la política se referían a experiencias personales.

Aunque la disputa se mantuvo durante varios años, ambos coincidieron nuevamente en 2025 dentro de un reality show. Según lo expresado por Adame, en ese espacio lograron una reconciliación que dejó atrás los procesos legales y los señalamientos públicos.

Alfredo Adame y Laura Bozzo / Captura de pantalla

¿Alfredo Adame y Laura Bozzo tuvieron una relaciones?

Durante la entrevista transmitida el 23 de febrero durante la emisión del programa Todo para la mujer con Maxine Woodside, donde hablaban sobre los enemigos del conductor. Alfredo Adame afirmó que, tras su conflicto con Laura Bozzo, ambos hicieron las paces y llegaron a tener intimidad.

“Con Laura Bozzo sí (hago las paces), hasta s*xo tuvimos” Alfredo Adame

Expresó el actor cuando fue cuestionado sobre por qué con ella sí logró reconciliarse, a diferencia de otras figuras con las que mantiene diferencias públicas. Adame no ofreció detalles adicionales sobre el supuesto vínculo íntimo, ni precisó en qué momento ocurrió. Sin embargo, señaló que actualmente las diferencias entre ambos quedaron atrás.

Hasta el momento, Laura Bozzo no ha emitido una postura pública sobre las declaraciones realizadas por Alfredo Adame en Todo para la Mujer. ¿Fue real?

