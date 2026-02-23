La casa de los famosos 2026: ¿Quién es el primer eliminado del reality hoy, 23 de febrero?

La primera gala de eliminación de La casa de los famosos 6 se realiza este lunes 23 de febrero, marcando un momento clave en la temporada 2026 del reality de Telemundo. Cinco habitantes permanecen en la placa y dependen del voto del público para continuar en la competencia.

La casa de los famosos

¿Quiénes son los nominados de la semana 1 en ‘La casa de los famosos 6’?

En la primera ronda de nominaciones de La casa de los famosos 6, fueron seis los habitantes que quedaron en riesgo. Sin embargo, tras la prueba y el proceso de salvación, la placa se redujo a cinco participantes.

El actor Horacio Pancheri obtuvo la salvación luego de imponerse a la líder de la semana, Jailyne Ojeda. Posteriormente, tomó la decisión de salvar a Celinee Santos, asegurando su permanencia durante siete días más dentro del programa.

Tras este movimiento, los nominados oficiales que se mantienen en la placa y están en riesgo de convertirse en el primer eliminado de La casa de los famosos 6 son:



Kenny Rodríguez (nominado automáticamente)

Oriana Marzoli (21 puntos)

Eduardo Antonio (16 puntos)

Sergio Mayer (12 puntos)

Zoe Bayona (11 puntos)

Ellos dependen exclusivamente del respaldo del público para continuar en la competencia. La decisión final se dará a conocer en la gala de este lunes.

La casa de los famosos 6

¿A qué hora ver EN VIVO la primera eliminación de ‘La casa de los famosos 2026’?

La transmisión de la gala de eliminación de La casa de los famosos 2026 comienza a las 7:00 p.m. (tiempo del Este) a través de la señal de Telemundo en Estados Unidos.

Para el público en México, debido a la diferencia de horario, el programa inicia a las 6:00 p.m. (tiempo del centro de México) y concluye aproximadamente a las 9:00 p.m.

Este cambio en el calendario generó dudas entre los seguidores del reality, especialmente porque en la segunda semana se ajustaron algunos días clave de la dinámica interna, como la nominación. Sin embargo, el lunes se mantiene como el día oficial de eliminación.

El calendario semanal de actividades en La casa de los famosos 6 quedó organizado de la siguiente forma:



Lunes: Gala de eliminación.

Martes: Prueba del líder.

Miércoles: Inicio de la prueba semanal y nominación.

Jueves: Posicionamiento.

Viernes: Robo de la salvación.

Sábado: Día libre.

Domingo: Salvación de un nominado y elección de dos habitantes que van al Destierro.

Estos ajustes forman parte de los cambios implementados en la temporada 2026.

La casa de los famosos

¿Dónde ver ‘La casa de los famosos 6’ EN VIVO y se puede votar desde México?

La casa de los famosos 6 se transmite a través de la señal oficial de Telemundo, tanto en televisión como en su sitio web en Estados Unidos. No obstante, para México se mantiene un bloqueo regional que impide ver la transmisión en vivo desde la página oficial del canal.

Además, la señal de Telemundo disponible en territorio mexicano cuenta con una programación distinta, por lo que no emite la gala en simultáneo con Estados Unidos.

Ante esta situación, las opciones para seguir lo que ocurre durante la eliminación desde México son:



Publicaciones y clips en redes sociales oficiales del programa.

Actualizaciones minuto a minuto en portales de entretenimiento.

En cuanto a la votación, el público en Estados Unidos es quien decide qué habitante abandona la casa cada semana. Sin embargo, debido al mismo bloqueo regional, los seguidores en México no pueden emitir su voto en la plataforma oficial.

La casa de los famosos Telemundo

¿Quién es el primer eliminado de La casa de los famosos 2026 de HOY 23 de febrero?

Hasta el momento de la gala de este lunes 23 de febrero, no se ha dado a conocer quién será el primer eliminado de La casa de los famosos 6 de Telemundo. La decisión depende exclusivamente del voto del público en Estados Unidos y se revelará durante la transmisión en vivo.

Sin embargo, en redes sociales la conversación se ha intensificado en torno a los cinco habitantes que permanecen en la placa: Kenny Rodríguez, Oriana Marzoli, Eduardo Antonio, Sergio Mayer y Zoe Bayona.

En las publicaciones oficiales del programa se han acumulado cientos de comentarios de seguidores que llaman a votar por sus favoritos. Algunos mensajes piden respaldo directo para Kenny y Sergio, mientras que otros impulsan el apoyo a Oriana y Zoe. También se observan consignas organizadas por equipos identificados con etiquetas como “TeamOriana”, así como llamados específicos desde comunidades en Estados Unidos y República Dominicana para mantener a ciertos participantes dentro del reality.

Entre los comentarios más recurrentes se encuentran mensajes como “Vamos a votar por Kenny”, “A votar por Oriana y Zoe”, y llamados a apoyar a Sergio. En paralelo, otros usuarios manifiestan abiertamente su intención de que Zoe abandone la competencia. Estas interacciones reflejan la polarización que suele generarse en la primera semana de eliminación.

