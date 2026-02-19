La casa de los famosos Telemundo 2026; ¿Quiénes son los habitantes nominados HOY, 19 de febrero?

La casa de los famosos Telemundo 2026 ha iniciado con todo, luego de que los habitantes ya fueron repartidos en sus respectivos cuartos, la polémica llegará al programa con la primera gala de eliminación, misma que se llevará a cabo este jueves 19 de febrero. ¿Qué celebridades están en peligro de abandonar la casa?

Filtran habitantes que entrarán a La casa de los famosos de Telemundo. / Redes sociales

¿Qué habitantes son los “desterrados” en la primera semana de La casa de los famosos Telemundo 2026?

Una nueva dinámica se integró a La casa de los famosos Telemundo 2026: “los desterrados”. El primer día del reality pasaron muchas cosas llamativas, una de ellas fue la presentación del “destierro”, un espacio alejado de la casa en el que algunos habitantes tendrán que vivir por un cierto lapso de tiempo.

Dos fueron los elegidos para vivir temporalmente en dicho lugar, pero eso solo lo sabe la gente, ya que los demás habitantes de “la casa”, tienen la seguridad de que ellos dos ya fueron “eliminados” de la contienda.

Lupita Jones contestó el teléfono en la sexta llamada, misma que definía al primer “desterrado”, la exMiss Universo decidió que Yoridán Martínez saliera. Por otra parte, a la hora de escoger a los integrantes de cada cuarto, y al no ser elegido por ninguno, se definió, casi de manera automática, a Fabio Agostini como segundo “desterrado”.

El “destierro” de La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales

¿Quién es el líder en la primera semana de La casa de los famosos Telemundo 2026?

La dinámica para elegir al líder de La casa de los famosos Telemundo en su primera semana, fue muy particular, ya que en total son 21 los habitantes que ingresaron a esta sexta entrega del reality.

Javier Poza, conductor del programa, explicó que los 21 famosos se sentarían alrededor de un teléfono, el cual, sonaría en repetidas ocasiones. La quinta personalidad en responder al llamado, se convertiría automáticamente en el líder, mismo que contaría con inmunidad, dormirá en la suite y peleará por la salvación.

Al llegar la hora, fue Jailyne Ojeda la que atendió la llamada, así que se convirtió en la líder de LCDLF Telemundo , en la primera semana.

Jailyne Ojeda, habitante de LCDLF Telemundo / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos Telemundo 2026 en su primera semana?

La primera gala de nominación de La casa de los famosos Telemundo 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de febrero, y se calcula que inicie a las 18:00 hrs, hora del centro de México.

Podrás seguir la transmisión mediante el canal de paga de “Telemundo” en caso de que estés en México. De lo contrario, su transmisión 24/7, así como la transmisión desde su App, solo está disponible para otros países.

Información en desarrollo...

